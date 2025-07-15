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В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки

15 июля 2025 14:35
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В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки

Мэрия Самары объявила конкурс на определение оператора ярмарок на территории города. Победители заключат договор на проведение трех муниципальных универсальных ярмарок. Итоги подведут 11 августа.

Речь идет о трех сезонных универсальных ярмарках, две из которых расположены в Железнодорожном районе и одна — в Ленинском.

В Железнодорожном районе одна из ярмарок  находится на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, рассчитана на 170 ярмарочных мест, занимает площадь в 6 тыс. кв метров. Планируется, что она будет функционировать с 1 сентября 2025 г. по 31 августа 2026 года с 8:00 до 21:00.

Еще одна ярмарка расположена на ул. Гагарина, 47, занимает площадь в 740 кв. метров и рассчитана ориентировочно на 15 мест. График работы — с 29 июля 2025 г. по 28 июля 2026 г., с 8:00 до 18:00.

Третья сезонная ярмарка — на ул. Ленинской, 142 (рядом с музеем им. Алабина), площадью 1800 кв. метров, рассчитанная на 160 мест. Работать она будет с 11 сентября текущего года по 10 сентября 2026 года с 8:00 до 18:00, пишет Волга-Ньюс.

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