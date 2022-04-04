В Самаре перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг

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Названа новая дата ликвидации департамента потребительского рынка и услуг города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте горадминистрации. Реорганизация в структурах управления началась еще при экс-мэре Олеге Фурсове, летом 2016 года.

— Ликвидационной комиссии департамента потребительского рынка и услуг администрации городского округа Самара осуществить мероприятия по ликвидации департамента в срок до 30 декабря 2016 года, — говорится в подписанном Фурсовым документе.

Однако позже эту дату переносили несколько раз: до 30 сентября 2017 года, до 30 сентября 2018 года, до 31 марта 2020 года, до 31 марта 2021 года, до 31 марта 2022 года.

— Теперь департамент потребрынка должен быть ликвидирован до 31 марта 2023 года, — следует из постановления действующего мэра Самары Елены Лапушкиной.

Ранее сообщалось, что функции ведомства будет исполнять департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг. Однако позже этим стал заниматься департамент экономического развития, инвестиций и торговли, возглавляемый Владиславом Зотовым, пишет 63.ру.