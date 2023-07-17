В Самаре каждый шестой рекрутер начинал с продаж

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Продать вакансию: каждый шестой менеджер по подбору персонала ранее работал руководителем отдела сбыта или менеджером по продажам. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил карьерный путь менеджеров по подбору персонала.

Менеджерами по продажам раньше были 14% рекрутеров, руководителями отдела сбыта — 3%. Но чаще всего в рекрутинг попадают со студенческой скамьи: 32% менеджеров по подбору персонала начали работать на своей позиции сразу после получения образования (в т. ч. 20% — после окончания профильных факультетов, 7% — после окончания факультетов управления и 5% — после получения других специальностей). Почти каждый четвертый (23%) стал заниматься рекрутингом, поработав на других HR-должностях.



6% начинали секретарями. Администраторами, учителями, экономистами и операторами кол-центра — по 2%. По 1% до того, как освоить рекрутинг, работали юристами, врачами, продавцами, бухгалтерами и маркетологами. С других профессий начинали 8%: среди перечисленных — инженер, аналитик, редактор, медицинская сестра, диспетчер и проч.



Изучение базы резюме показывает, что 8 из 10 рекрутеров (81%) имеют высшее образование, причем у 26% оно профильное (управление персоналом, социология труда и проч). 23% получили высшее образование в сфере управления и менеджмента.



Время проведения: июль 2023 г.