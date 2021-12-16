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В Самаре хотят разрешить продавать пиво на АЗС. Минэнерго России хочет разрешить продажу слабоалкогольных напитков, в том числе, и пива на автомобильных заправках.

Причина снятия запрета — поддержка заправочного бизнеса в условиях риска резкого подорожания бензина на 2 рубля в начале следующего года. По подсчетам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, реализация идеи может принести заправкам дополнительно 30-40 копеек с 1 литра топлива.

"Опт растет, а стоимость топлива на заправках, ввиду преимуществ АЗС – вертикально интегрированных компаний, изменяется непропорционально. Маржинальность, по разным оценкам, снизилась до 50%. Снятие запрета, безусловно, увеличит прибыльность, особенно независимых АЗС, ведь продажа сопутствующих товаров в свое время приносила около половины всего дохода от деятельности", – пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.



Напомним, продажу пива ограничили еще в 2011 году. 10 лет назад его приравняли к алкогольным напиткам. Было запрещено продавать пенный напиток в общественном транспорте, на остановках и АЗС, сообщает ГТРК Самара.