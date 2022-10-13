Я нашел ошибку
Главные новости:
Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ
Боррель заявил, что много стран воздержались голосовать по антироссийской резолюции в ООН
Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»
В Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию
Самарская организация "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" проведет занятия с мобилизованными
Самарская организация "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" проведет занятия с мобилизованными
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.76
0.08
EUR 62.59
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей

13 октября 2022 13:00
115
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей

Власти города хотят улучшить качество жизни самарцев и успеть сделать это до 2025 года. По их плану, для достижения такой непростой цели нужно выполнить несколько задач. И одна из них — повышение средней заработной платы горожан до отметки в 61–62 тысячи рублей. Эти данные указаны в документе по стратегическому развитию Самары до 2025 года.

Судя по информации в документе, администрация города должна сделать немало шагов для изменения показателя средней зарплаты.

— Чтобы повысить это значение и заодно снизить число безработных среди горожан, нужно способствовать ежегодному росту зарплаты — не менее 3–4%. Также необходимо создавать новые рабочие места, где выплаты работникам будут составлять не менее 1,5 медианной заработной платы в экономике города. Помимо этого, важно помогать с трудоустройством нуждающимся и социально уязвимым категориям жителей и уменьшить количество вакансий, где работодатель нанимает сотрудников без трудового договора, — следует из плана стратегического развития Самары.

Медианная заработная плата — значение, которое устанавливает Росстат. Это сумма посередине доходов россиян: половина населения зарабатывает больше нее, половина — меньше. Для расчетов берутся только зарплаты — без пособий, пенсий, стипендий и прочего.

Помимо вышеперечисленного, власти города хотят всерьез взяться за информирование населения о новых рабочих местах. Также в планах у администрации — создать единую цифровую платформу «Занятость населения городского округа Самара», чтобы отслеживать информацию о вакансиях, безработных жителях и так далее.
По данным Самарстата, средняя заработная плата жителей области в июле 2022 года составила 48 тысяч рублей, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
103
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
1852
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
719
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
588
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
575
Весь список