В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей

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Власти города хотят улучшить качество жизни самарцев и успеть сделать это до 2025 года. По их плану, для достижения такой непростой цели нужно выполнить несколько задач. И одна из них — повышение средней заработной платы горожан до отметки в 61–62 тысячи рублей. Эти данные указаны в документе по стратегическому развитию Самары до 2025 года.

Судя по информации в документе, администрация города должна сделать немало шагов для изменения показателя средней зарплаты.

— Чтобы повысить это значение и заодно снизить число безработных среди горожан, нужно способствовать ежегодному росту зарплаты — не менее 3–4%. Также необходимо создавать новые рабочие места, где выплаты работникам будут составлять не менее 1,5 медианной заработной платы в экономике города. Помимо этого, важно помогать с трудоустройством нуждающимся и социально уязвимым категориям жителей и уменьшить количество вакансий, где работодатель нанимает сотрудников без трудового договора, — следует из плана стратегического развития Самары.

Медианная заработная плата — значение, которое устанавливает Росстат. Это сумма посередине доходов россиян: половина населения зарабатывает больше нее, половина — меньше. Для расчетов берутся только зарплаты — без пособий, пенсий, стипендий и прочего.

Помимо вышеперечисленного, власти города хотят всерьез взяться за информирование населения о новых рабочих местах. Также в планах у администрации — создать единую цифровую платформу «Занятость населения городского округа Самара», чтобы отслеживать информацию о вакансиях, безработных жителях и так далее.

По данным Самарстата, средняя заработная плата жителей области в июле 2022 года составила 48 тысяч рублей, пишет 63.ру.