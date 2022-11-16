В Самаре эксперты обсудили перспективы развития ритейла и офлайн продаж

Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе проводятся профилактические акции, направленные на выявление скрытых форм диабета, обучение методам обследования, правилам лечебного питания, физической активности.
На пресс-конференци в Самаре специалисты обсудили факторы риска и вопросы лечения сахарного диабета
Мероприятие состоится в ГКУ СО «Дом дружбы народов».
В Самаре состоится XXV чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Доступны билеты по Пушкинской карте.
Театр "Самарская площадь" - афиша на декабрь
Мероприятие прошло с целью предупреждения и пресечения террористической и экстремистской деятельности.
Полицейские  провели встречу со студентами "Самарского машиностроительного колледжа"
Почитателей вокального искусства приглашают насладиться исполнительским мастерством и интересным общением. 
В СОУНБ выступит художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора 
Проект объединяет графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.
Самарский областной художественный музей представляет выставочный проект «Свет и воздух»
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается сильный снег с порывистым ветром, метель
Туристов привлекает аутентичность места. Вокруг почти ничего не напоминает о том, что ты находишься в XXI веке.
В «Богатырскую Слободу» едут не только из Самары и области, но и из других регионов России
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.31
-0.09
EUR 62.63
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре эксперты обсудили перспективы развития ритейла и офлайн продаж

16 ноября 2022 09:25
182
В Самаре эксперты обсудили перспективы развития ритейла и офлайн продаж

В самарском ТК «Амбар» прошла встреча топ-менеджеров ведущих российских и международных ритейл-компаний, приуроченная десятилетию «Глобал вижн холдинг» -одного из крупных операторов коммерческой недвижимости в Самарской области (ТК «Амбар», LETOUT Аутлет Молл). Лидеры рынка рассказали о текущей ситуации в российском ритейле, перспективах офлайн продаж и трендах 2022 года. 

Более 70 представителей отрасли обсудили текущую ситуацию и планы по развитию в своих нишах. Президент «Глобал Вижн холдинг» Геннадий Сурков отметил, что в 2022 году торговые центры вынуждены были пересматривать условия сотрудничества с действующими партнерами из-за проблем последних с логистикой, ассортиментом, ростом себестоимости и новым потребительским поведением покупателя, а уход иностранных брендов с российского рынка изменил состав предложения для посетителей торговых комплексов.

Директор департамента продаж и развития LIME Антон Летушев поделился, что резкий рост продаж в конце весны сменился более спокойными осознанными покупками. Снижение общего товарооборота в отрасли есть, но резкого падения мы не наблюдаем - за счет эффекта перераспределения покупателей от ушедших брендов и несовременных каналов сбыта, но пессимистичный сценарий, по его словам, пока отложен.

По мнению экспертов, офлайн рынок практически восстановился и сейчас формируется тренд на более благоприятное отношение потребителей к отечественным брендам и производителям, а у уход иностранных - возможность для открытия магазинов новых стильных форматов. Президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и «Йармарка» Александр Перемятов оценивает сложившуюся ситуацию, как уникальную:

«Закончилось агрессивное влияние пандемии на потребительскую среду, но геополитические события заставили перестраиваться в экстремальном режиме. С одной стороны, серьезно сократился ассортимент, а с другой – открылись новые возможности для отечественных производителей. Возрождение культурных кодов и фокусировка на внутреннем рынке - самые основные тенденции. Российские бренды становятся драйверами продаж и лояльность к продукции, произведенной в России, сейчас растет галопирующими темпами, вслед за ней и цены, - отмечает эксперт. - Интерес к офлайн торговле никуда не делся и почти восстановился после пандемии. Даже мировые гиганты онлайн-продаж, такие как SHEIN начинают открывать офлайн магазины. –Мы видим два типа арендодателей – те, кто сидит и ждет у моря погоды и уверенно смотрящие в будущее, понимающие, что как раньше не будет». 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
131
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
297
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
363
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
338
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
2766
Весь список