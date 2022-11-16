В Самаре эксперты обсудили перспективы развития ритейла и офлайн продаж

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В самарском ТК «Амбар» прошла встреча топ-менеджеров ведущих российских и международных ритейл-компаний, приуроченная десятилетию «Глобал вижн холдинг» -одного из крупных операторов коммерческой недвижимости в Самарской области (ТК «Амбар», LETOUT Аутлет Молл). Лидеры рынка рассказали о текущей ситуации в российском ритейле, перспективах офлайн продаж и трендах 2022 года.

Более 70 представителей отрасли обсудили текущую ситуацию и планы по развитию в своих нишах. Президент «Глобал Вижн холдинг» Геннадий Сурков отметил, что в 2022 году торговые центры вынуждены были пересматривать условия сотрудничества с действующими партнерами из-за проблем последних с логистикой, ассортиментом, ростом себестоимости и новым потребительским поведением покупателя, а уход иностранных брендов с российского рынка изменил состав предложения для посетителей торговых комплексов.

Директор департамента продаж и развития LIME Антон Летушев поделился, что резкий рост продаж в конце весны сменился более спокойными осознанными покупками. Снижение общего товарооборота в отрасли есть, но резкого падения мы не наблюдаем - за счет эффекта перераспределения покупателей от ушедших брендов и несовременных каналов сбыта, но пессимистичный сценарий, по его словам, пока отложен.

По мнению экспертов, офлайн рынок практически восстановился и сейчас формируется тренд на более благоприятное отношение потребителей к отечественным брендам и производителям, а у уход иностранных - возможность для открытия магазинов новых стильных форматов. Президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и «Йармарка» Александр Перемятов оценивает сложившуюся ситуацию, как уникальную:

«Закончилось агрессивное влияние пандемии на потребительскую среду, но геополитические события заставили перестраиваться в экстремальном режиме. С одной стороны, серьезно сократился ассортимент, а с другой – открылись новые возможности для отечественных производителей. Возрождение культурных кодов и фокусировка на внутреннем рынке - самые основные тенденции. Российские бренды становятся драйверами продаж и лояльность к продукции, произведенной в России, сейчас растет галопирующими темпами, вслед за ней и цены, - отмечает эксперт. - Интерес к офлайн торговле никуда не делся и почти восстановился после пандемии. Даже мировые гиганты онлайн-продаж, такие как SHEIN начинают открывать офлайн магазины. –Мы видим два типа арендодателей – те, кто сидит и ждет у моря погоды и уверенно смотрящие в будущее, понимающие, что как раньше не будет».