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В России захотели ужесточить экосбор для продавцов шин

15 января 2024 09:36
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В России захотели ужесточить экосбор для продавцов шин

В России захотели ужесточить экосбор для импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Об этом со ссылкой на проект постановления Минприроды сообщает газета «Ведомости».

Власти намерены собирать деньги с продавцов товаров, ввезенных из-за рубежа, еще до их выпуска в оборот на территории страны. Сейчас импортеры оплачивают сбор ретроспективно — по итогам прошедшего года. На размер экосбора влияют
средние затраты на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию изделия, а также на создание инфраструктуры для его переработки.

В качестве альтернативы импортерам предлагают самостоятельно утилизировать товар и отчитываться об этом в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) либо заключить соглашение с аккредитованной организацией, которая занимается переработкой, и экосбор будет оплачивать она, пишет Лента.

Как отметил представитель Росприроднадзора, новые правила взимания экосбора не повлияют на добросовестных импортеров. Сложнее станет работать тем, кто использовал серые схемы и уклонялся от уплаты экосбора, так как без оформления документов, подтверждающих факт утилизации или уплаты сбора, выпуск продукции таможенным органом для потребления на территории страны будет невозможен. отметил он. Эксперимент может выравнять условия конкуренции и повысить собираемость экосб ора, добавили в Минпромторге.

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