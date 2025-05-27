в России средняя цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей

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В России средняя стоимость десятка куриных яиц опустилась ниже 100 рублей, достигнув 98,3 рубля, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».



«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рубля», — рассказали в ассоциации.

Как отмечается, это первое снижение за 1,5 года.

В Руспродсоюзе добавили, что на протяжении 2025-го прослеживается падение цен на куриные яйца благодаря заключению партнёрских контрактов по стоимости, которые гарантируют производителям доходность производства.