в России средняя цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 июня запустят вечернюю "Ласточку" из Тольятти до Новокуйбышевска
С 1 июня запустят вечернюю "Ласточку" из Тольятти до Новокуйбышевска
Бастрыкин поручил возобновить дело о нарушении прав дольщиков в Самаре
Бастрыкин поручил возобновить дело о нарушении прав дольщиков в Самаре
В Самаре водитель упал со скутера, а тот отбросило на иномарку
В Самаре водитель упал со скутера, а тот отбросило на иномарку
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
Маршруты водного транспорта Самарской области появились на Яндекс Картах
Маршруты водного транспорта Самарской области появились на Яндекс Картах
Каждый десятый самарец (10%) готов приобрести квартиру-студию, чтобы иметь собственное жилье
Каждый десятый самарец (10%) готов приобрести квартиру-студию, чтобы иметь собственное жилье
Следуя инструкциям мошенника, безработный самарец перевел все свои накопления – 400 000 рублей
Следуя инструкциям мошенника, безработный самарец перевел все свои накопления – 400 000 рублей
Больше всего заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание» в ПФО подали просветители Самарской области
Больше всего заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание» в ПФО подали просветители Самарской области
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.66
-0.05
EUR 90.46
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Галерея «Виктория» и ЗИМ Галерея открывают совместную выставку самарских художников
В Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре»
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России средняя цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей

27 мая 2025 10:01
143
в России средняя цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей

В России средняя стоимость десятка куриных яиц опустилась ниже 100 рублей, достигнув 98,3 рубля, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рубля», — рассказали в ассоциации.

Как отмечается, это первое снижение за 1,5 года.

В Руспродсоюзе добавили, что на протяжении 2025-го прослеживается падение цен на куриные яйца благодаря заключению партнёрских контрактов по стоимости, которые гарантируют производителям доходность производства.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
27 мая 2025  12:09
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
81
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
337
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
265
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
492
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
489
Весь список