В России резко подорожало пиво

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Железнодорожном районе Самары снесут автосервис
В Железнодорожном районе Самары снесут автосервис
Самарцы обратили внимание властей на неработающий светофор на пересечении ул. Авроры/Московского шоссе
Самарцы обратили внимание властей на неработающий светофор на пересечении ул. Авроры/Московского шоссе
Россия в 2026 году перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий
Россия в 2026 году перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий
В выходные в Самарской области состоянии опьянения водили машину 48 человек
В выходные в Самарской области состоянии опьянения водили машину 48 человек
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
назначен начальник областной Госавтоинспекции
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
Представители Росгвардии приняли участие в рейдах в период открытия охотничьего сезона в Самарской области
Представители Росгвардии приняли участие в рейдах в период открытия охотничьего сезона в Самарской области
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-1.02
EUR 96.22
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России резко подорожало пиво

14 апреля 2025 12:25
146
В России резко подорожало пиво

В России выросли цены на пиво. По данным Росстата, стоимость одного литра в феврале достигла 181,2 рубля за литр. Годом ранее пенное можно было приобрести за 160,1 рубля. По подсчетам «Продажи.рф», ценник оказался ниже. В марте 2025 года средняя стоимость составила 118,68 рубля за литр, а в марте 2024 — всего 103 рубля. Городские медиа опросили экспертов, которые объяснили, в чем причина роста и рассказали, чего ждать в будущем, пишет 63.ру.

Илья Васильев, руководитель развития государственных сервисов DocsInBox, в качестве главной причины назвал акцизы, которые повысили для производителей с 1 января 2025. Налог на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса вырос с 27 рублей до 30 рублей за литр, а на напитки крепостью выше 8,6 градуса — с 51 рублей до 56 рублей за литр.

«Вторая причина — зависимость отрасли от зарубежного хмеля и оборудования. Пo данным портала Profibeer: 95% российской пивоваренной отрасли зависит от импортного хмеля. Нo при этoм cтoит учитывать, что увеличение товара в закупке не сразу сказывается на его стоимости в рознице и общепите. Oбычнo все стараются сдерживать цены», — добавил Васильев.

Даниил Бриман, председатель Совета Союза Российских пивоваров и генеральный директор ООО «Суздальский пивовар», отметил, что розница пытается сгладить эффект от подорожания.

«Как правило, розничные сети переносят повышение отпускных цен на полки. Однако ретейлеры стараются сгладить это повышение, разбивая его на несколько этапов или проводя промоакции. Например, вместо единовременного повышения цены на 20%, они могут увеличить ее на 10–15%, одновременно предлагая скидки за объем или бонусы по картам лояльности. Это позволяет минимизировать негативное восприятие со стороны потребителей», — рассказал Бриман.

Также ряд производителей отметили проблемы с логистикой. Некоторое сырье приходится привозить из-за рубежа. А его стоимость тоже растет и зависит от валютных колебаний. В итоге доставка отнимает львиную долю средств.

Даниил Бриман рассказал, отчего будет зависеть дальнейший рост цен. В большей степени к подорожанию будет подталкивать инфляция на энергоресурсы, стоимость транспортировки, а также динамика на рынке труда.

«Производство пива — энергоемкий процесс, поэтому повышение цен на газ и электроэнергию также скажется на себестоимости. Кроме того, дефицит квалифицированных кадров в высокотехнологичных отраслях, к которым относится пивоварение, ведет к росту зарплат и увеличению затрат на персонал. Если текущие тренды сохранятся, то в 2025 году можно ожидать дальнейшего роста цен», — поделился Бриман.

Александр Савицкий, контрактный пивовар и автор Telegram-канала «Просто про пиво» считает, что не стоит ожидать снижения цен в этом году.

«Появление фактически заградительных ввозных пошлин на пиво из ЕС сыграло на руку отечественным производителям пива. Раньше приходилось конкурировать с дешевым импортом, теперь в этом нет необходимости, а значит, можно вести более смелую ценовую политику. Сокращение поставок импортного пива, растущие затраты производителей, возрастающую налоговую и акцизную нагрузку и прочие объективные факторы — всё это исключает существенное удешевление пива в ближайшем будущем», — рассказал Савицкий.

Илья Васильев подчеркнул, что вероятность увеличения цены на пиво в регионах более чем на 10% крайне мала.

«На розничном и ресторанном рынках царит жесткая конкуренция. Если в магазине или заведении общественного питания цены на пиво подскочат на 15–20%, то потребители просто переключатся на конкурентов. Все участники рынка это прекрасно осознают. Поэтому если говорить о повышении цен в ретейле и общепите, то оно, скорее всего, не превысит 10%», — добавил Васильев.

По его словам, исключение может составить только крафтовое пиво, чьи цены могут вырасти сильнее. Однако стоит отметить, что в регионах потребление всё еще сосредоточено на более традиционных, нежели на крафтовых видах пива.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
149
назначен начальник областной Госавтоинспекции
14 апреля 2025  13:59
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
222
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
14 апреля 2025  13:45
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
123
глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков проведет прямой эфир с жителями
14 апреля 2025  11:16
Сегодня глава Самарского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
175
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
14 апреля 2025  10:29
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
206
Весь список