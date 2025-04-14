В России резко подорожало пиво

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В России выросли цены на пиво. По данным Росстата, стоимость одного литра в феврале достигла 181,2 рубля за литр. Годом ранее пенное можно было приобрести за 160,1 рубля. По подсчетам «Продажи.рф», ценник оказался ниже. В марте 2025 года средняя стоимость составила 118,68 рубля за литр, а в марте 2024 — всего 103 рубля. Городские медиа опросили экспертов, которые объяснили, в чем причина роста и рассказали, чего ждать в будущем, пишет 63.ру.

Илья Васильев, руководитель развития государственных сервисов DocsInBox, в качестве главной причины назвал акцизы, которые повысили для производителей с 1 января 2025. Налог на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса вырос с 27 рублей до 30 рублей за литр, а на напитки крепостью выше 8,6 градуса — с 51 рублей до 56 рублей за литр.

«Вторая причина — зависимость отрасли от зарубежного хмеля и оборудования. Пo данным портала Profibeer: 95% российской пивоваренной отрасли зависит от импортного хмеля. Нo при этoм cтoит учитывать, что увеличение товара в закупке не сразу сказывается на его стоимости в рознице и общепите. Oбычнo все стараются сдерживать цены», — добавил Васильев.

Даниил Бриман, председатель Совета Союза Российских пивоваров и генеральный директор ООО «Суздальский пивовар», отметил, что розница пытается сгладить эффект от подорожания.

«Как правило, розничные сети переносят повышение отпускных цен на полки. Однако ретейлеры стараются сгладить это повышение, разбивая его на несколько этапов или проводя промоакции. Например, вместо единовременного повышения цены на 20%, они могут увеличить ее на 10–15%, одновременно предлагая скидки за объем или бонусы по картам лояльности. Это позволяет минимизировать негативное восприятие со стороны потребителей», — рассказал Бриман.

Также ряд производителей отметили проблемы с логистикой. Некоторое сырье приходится привозить из-за рубежа. А его стоимость тоже растет и зависит от валютных колебаний. В итоге доставка отнимает львиную долю средств.

Даниил Бриман рассказал, отчего будет зависеть дальнейший рост цен. В большей степени к подорожанию будет подталкивать инфляция на энергоресурсы, стоимость транспортировки, а также динамика на рынке труда.

«Производство пива — энергоемкий процесс, поэтому повышение цен на газ и электроэнергию также скажется на себестоимости. Кроме того, дефицит квалифицированных кадров в высокотехнологичных отраслях, к которым относится пивоварение, ведет к росту зарплат и увеличению затрат на персонал. Если текущие тренды сохранятся, то в 2025 году можно ожидать дальнейшего роста цен», — поделился Бриман.

Александр Савицкий, контрактный пивовар и автор Telegram-канала «Просто про пиво» считает, что не стоит ожидать снижения цен в этом году.

«Появление фактически заградительных ввозных пошлин на пиво из ЕС сыграло на руку отечественным производителям пива. Раньше приходилось конкурировать с дешевым импортом, теперь в этом нет необходимости, а значит, можно вести более смелую ценовую политику. Сокращение поставок импортного пива, растущие затраты производителей, возрастающую налоговую и акцизную нагрузку и прочие объективные факторы — всё это исключает существенное удешевление пива в ближайшем будущем», — рассказал Савицкий.

Илья Васильев подчеркнул, что вероятность увеличения цены на пиво в регионах более чем на 10% крайне мала.

«На розничном и ресторанном рынках царит жесткая конкуренция. Если в магазине или заведении общественного питания цены на пиво подскочат на 15–20%, то потребители просто переключатся на конкурентов. Все участники рынка это прекрасно осознают. Поэтому если говорить о повышении цен в ретейле и общепите, то оно, скорее всего, не превысит 10%», — добавил Васильев.

По его словам, исключение может составить только крафтовое пиво, чьи цены могут вырасти сильнее. Однако стоит отметить, что в регионах потребление всё еще сосредоточено на более традиционных, нежели на крафтовых видах пива.