в России растет спрос на сборщиков яблок и ягод

134

Российский агросектор завершает сезон с рекордным ростом потребности в сезонных работниках. Согласно аналитике платформы «Авито Работа», в III квартале 2025 года число вакансий для сборщиков урожая увеличилось на 164% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в этой категории составила 87 169 руб/мес.

В России большая часть вакансий в III квартале пришлась на сборщиков яблок — их доля составила 60,7% от общего числа предложений для сборщиков урожая. Средняя зарплата по этим вакансиям составила 75 251 руб/мес. На втором месте — сборщики ягод (33,4%), которым в среднем предлагали 82 703 рубля в месяц. Также работодатели размещали вакансии для сборщиков арбузов (5,4%) и дынь (0,6%).

Аналитики Авито Работы также проанализировали, в каких регионах России сборщикам яблок предлагают самые высокие зарплаты. В лидерах оказалась Воронежская и Волгоградская область — в среднем по 150 000 руб/мес.

На втором месте Краснодарский край с предложениями около 135 000 руб/мес, а замыкает тройку лидеров Тульская область, где средняя предлагаемая зарплата для сборщиков ягод составила 115 916 руб/мес.