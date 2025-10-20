Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
В России растет спрос на сборщиков яблок и ягод

20 октября 2025 12:29
134
Российский агросектор завершает сезон с рекордным ростом потребности в сезонных работниках. Согласно аналитике платформы «Авито Работа», в III квартале 2025 года число вакансий для сборщиков урожая увеличилось на 164% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в этой категории составила 87 169 руб/мес.

В России большая часть вакансий в III квартале пришлась на сборщиков яблок — их доля составила 60,7% от общего числа предложений для сборщиков урожая. Средняя зарплата по этим вакансиям составила 75 251 руб/мес. На втором месте — сборщики ягод (33,4%), которым в среднем предлагали 82 703 рубля в месяц. Также работодатели размещали вакансии для сборщиков арбузов (5,4%) и дынь (0,6%).

Аналитики Авито Работы также проанализировали, в каких регионах России сборщикам яблок предлагают самые высокие зарплаты. В лидерах оказалась Воронежская и Волгоградская область — в среднем по 150 000 руб/мес.

На втором месте Краснодарский край с предложениями около 135 000 руб/мес, а замыкает тройку лидеров Тульская область, где средняя предлагаемая зарплата для сборщиков ягод составила 115 916 руб/мес.

