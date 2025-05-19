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В России хотят запретить физлицам провоз красной икры

19 мая 2025 13:00
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В России хотят запретить физлицам провоз красной икры

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал мнение о необходимости полного запрета на транспортировку красной икры для личных нужд. В интервью газете «Известия» он отметил, что инициатива по введению ограничений поступила от губернаторов дальневосточных регионов, однако сам Данкверт считает, что разрешенный объем продукции выглядит несколько странно.

Он прокомментировал эксперимент по ограничению вывоза лососевой икры весом свыше 10 кг воздушным транспортом, подчеркнув, что если кто-то хочет насладиться икрой, он может купить ее в магазине или попробовать в регионах, где она производится.

«Критерий в 10 кг вызывает у меня вопросы», — добавил он.

Данкверт также обратил внимание на то, что качество икры, которую пассажиры перевозят, не контролируется, что приводит к обращениям к врачам.

«Мы давно утверждаем, что перемещение такой продукции должно быть запрещено. Это может быть непопулярным решением, но мы обязаны минимизировать риски для здоровья граждан и сократить затраты государства на лечение последствий завозимых заболеваний», — сказал он.

В завершение глава Россельхознадзора сообщил, что был согласован проект постановления правительства, касающийся дополнительного регулирования перевозок икры красной рыбы в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, пишет Газета.

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