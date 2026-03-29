В Роскачестве назвали количество поддельных вин в России

Из ста бутылок вина четыре могут оказаться поддельными, заявил глава Роскачества Максим Протасов, пишет РИА Новости.

"Подделки под видом вина в России продают в четырех процентах случаев", - сказал он.

По словам Протасова, помимо фальсификата, это может быть также продукция низкого качества из-за ошибок в технологии приготовления.

Например, к технологической проблеме относится недостаточная укупорка, из-за которой вино приобретает вкус кислой капусты.

Испортить все может и сама пробка: проблема в ней, когда в вине появляется привкус картона.

Между тем, в 2025 году Роскачеством было протестировано 782 марок вина.