В РФ ужесточат наказания для микрофинансовых организаций

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Общественники обратились в правительство РФ, Минфин, Центробанк и Госдуму с предложением ужесточить наказание для микрофинансовых организаций (МФО), которые допускают массовые нарушения прав заемщиков для побуждения к выплате долгов. Об этом сообщила газета "Известия".

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) и Финансовый университет при правительстве в совместном исследовании выяснили, что за год количество предостережений, вынесенных МФО, выросло почти в пять раз – на 368,5%.

"За массовые нарушения … прав заемщиков и применение к ним незаконных методов "выбивания" денег (обман, угрозы, введение в заблуждение, психологическое давление, клевета и др.) предлагают ввести оборотные штрафы, а также исключать такие организации из госреестра ЦБ", – говорится в документе, который есть в распоряжении "Известий"

Как поясняет декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина, предлагаемые санкции будут выполнять профилактическую роль и стимулировать МФО снижать количество нарушений. Кроме того, она считает целесообразным рассмотреть меры поощрения законопослушных компаний – к примеру, продвижение в различных каналах коммуникации и публичное оценка добросовестности.

В июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить деятельность МФО. Центробанк инициативу не поддержал, пишет Смотрим.