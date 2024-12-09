В РФ хотят ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости

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В России предлагают на семь дней блокировать средства от продажи квартиры или дома для проверки действительности сделки с недвижимостью. Как выяснили «Известия», письмо с таким предложением о внесении изменений в законодательство на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной направила зампред комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

В документе, с которым ознакомились «Известия», она сообщает, что за последние два года мошенники стали активно применять на рынке недвижимости схему обмана, которая получила свое название «продавец под влиянием». Как поясняет депутат, суть в том, что злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости якобы участвовать в какой-то операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам. Для этого гражданину предлагают продать принадлежащую ему жилплощадь, а деньги после этого перевести этим «сотрудникам» МВД, ФСБ и др. При этом они убеждают, что продажа делается понарошку и после сделки право собственности будет восстановлено.

Однако, как поясняет депутат, в итоге граждане лишаются жилья и полученных за него денег. Также страдают покупатели, которые не имеют к мошенничеству никакого отношения, а просто покупали квартиру или дом. Ведь для вселения в купленное жилье им нужно судиться с таким продавцом, который, конечно же, оспаривает сделку, так как находился под влиянием обмана.

«Несмотря на противодействие и полиции, и профессионального риелторского сообщества, этот способ мошенничества только набирает обороты. По данным, предоставленным Гильдией риелторов Москвы, сегодня в сравнении с 2023 годом количество таких ситуаций кратно возросло. И доходит до 10 случаев в неделю только в столице», — сообщает депутат Эльвире Набиуллиной.

Общепринято, что передача квартиры при такой продаже происходит в срок до одной недели после регистрации перехода права собственности и получения денег продавцом. В связи с этим Светлана Разворотнева предлагает ввести заморозку средств граждан от продажи жилой недвижимости на семь дней без возможности снятия наличных или их перечисления, но с возможностью оплаты ими кредитов, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам. Депутат также сообщает главе ЦБ, что готова разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

— Ко мне обратились пострадавшие граждане. Звонки мошенников убедили их, что они участники какой-то операции и помогают своими действиями силовым органам. Только когда к ним пришли реальные покупатели квартиры, они поняли, что их обманули и они лишились жилья. Но сейчас сделать уже ничего невозможно. Поэтому важно, чтобы был такой период, чтобы люди могли прийти в себя и проверить свою сделку, — пояснила «Известиям» Светлана Разворотнева.

С каждым днем всё больше граждан теряют свое жилье, имущество и сбережения таким способом, сообщила «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

— Как правило, жертвы злоумышленников, находясь под давлением, продают недвижимость по заниженной стоимости и непременно за наличные, поскольку это самый быстрый способ взаиморасчетов, а «адмиралы ФСБ» торопят. Регистрируют такие сделки в МФЦ без участия нотариусов, без аккредитивов, без ячеек и специальных счетов, — пояснила она.

По ее словам, после получения денег от срочной продажи жилья вся сумма передается курьеру, который, по легенде, доставит ее на ответственное хранение в ФСБ, Росфинмониторинг, ЦБ, Казначейство и так далее.

Поэтому, как считает эксперт, механизм, предложенный депутатами, поможет только в случае, если деньги будут перечисляться через банк. Запрещать же рассчитываться наличными за недвижимость — тоже не выход, так как это ограничение вызовет социальную напряженность и недовольство граждан, полагает эксперт.

— Точной статистики случаев продажи жилья под давлением с последующей передачей денег мошенникам объективно нет. Многие пострадавшие, осознав случившееся, не обращаются в полицию и в принципе никому не сообщают. Единственное, что можно говорить уверенно, таких случаев в 2024 году стало больше, даже несмотря на детальный неоднократный разбор этого сценария, — отметила Евгения Лазарева.

Председатель совета Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников считает, что какие-то дополнительные меры по усилению контроля за сделками нужны, но они не должны ограничивать граждан в распоряжении их личными финансами.

— Действительно, таких обманов сегодня стало гораздо больше. Причем жертвами мошенников сегодня становятся люди абсолютно разного возраста, они теряют и квартиры, и деньги, — отметил он.

По его словам, что касается блокировки средств на неделю, то этим можно лишить граждан решать какие-то важные финансовые вопросы: платить за лечение, обучение и др. Поэтому логично говорить об усилении контроля со стороны банков, чтобы они еще более тщательно проверяли переводы средств, полагает эксперт.

Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, напротив, считает, что инициатива заслуживает изучения, но при этом предлагает рассмотреть и другие меры.

— В случаях, когда речь идет о прямых продажах квартир, дополнительная подстраховка в виде временной заморозки средств вполне уместна. Особенно в контексте того, что мошеннические практики процветают, — пояснил эксперт.

При этом он считает необходимым ужесточить саму процедуру продажи, чтобы, например, вовлечь в нее нотариусов и сотрудников банков для контроля прохождения сделки.