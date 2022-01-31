В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей

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В 2021 году в рамках двадцати одной государственной программы Российской Федерации, из средств фондов и непрограммных источников в Самарскую область поступило 69 886,9 миллиона рублей федерального бюджета. Это больше, чем в предыдущем, 2020 году (65 866 миллиона рублей).

Средства федерального бюджета направлялись на капитальное строительство и реконструкцию социальных и инфраструктурных объектов.

Значительный объем средств освоило министерство строительства. В прошлом году были введены в эксплуатацию следующие объекты, находящиеся в зоне ответственности министерства: детские сады в селе Ягодное (на 130 мест), в микрорайоне В-10 в Жигулевске (на 240 мест), в селе Красный Яр - на 250 мест и в селе Лопатино (Волжский район) - на 300 мест; инфекционный корпус в Сызранской городской больнице № 2, три автомобильные дороги - две в селе Лопатино и одна в Автозаводском районе Тольятти, дом культуры в поселке Глушицкий, Дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре. Продолжается строительство двух детских садов в Самаре – на улице Подшипниковая и улице Ташкентская. Их планируют ввести в марте текущего года.

Министерством транспорта и автомобильных дорог в прошлом году была освоена вся сумма предусмотренных федеральных средств - свыше 25, 6 миллиарда рублей.

Были введены в эксплуатацию автомобильная дорога «Тольятти – Ягодное», мостовой переход через реку Сок на участке автомобильной дороги Волжский – Курумоч – «Урал», дорога по ул. Комсомольская, дорога по улицам Зеленая и Рабочая в селе Домашка (Кинельский район) и другие объекты.

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году введены следующие объекты: станция УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на городских, очистных Самары и «Водоснабжение микрорайона Е в Нефтегорске». Завершаются работы по реконструкции котельных № 20 и №10 в Жигулевске, корректировке проектно-сметной документации и строительству второй очереди Пестравского группового водопровода.

Значительный объем работ по капитальному строительству за счет средств федерального бюджета выполнило министерство сельского хозяйства и продовольствия. В 2021 году министерством были введены следующие объекты - квартал комплексной малоэтажной жилой застройки площадью 35 га с социальной и инженерной инфраструктурой в селе Большая Черниговка, малоэтажная застройка в селе Малая Малышевка (Кинельский район), малоэтажная застройка в поселке Светлодольск (Сергиевский район). Были построены и объекты инфраструктуры - газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения поселках Горьковский и Рига в Красноярском районе, сети водоснабжения в селе Богатое, система водоснабжения села Зуевка (Нефтегорский район), завершено строительство 20-ти жилых домов в районах области.

В 2021 году в регион поступали также в значительном объеме средства федерального бюджета на оплату труда работников здравоохранения и государственную поддержку семей с детьми и льготных категорий граждан.

Привлечение беспрецедентного объема федеральных средств стало возможным благодаря планомерной работе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона, Правительство Самарской области, руководители министерств и ведомств находятся в постоянном взаимодействии с федеральным центром. Важное значение при принятии решений о финансировании проектов имеют и показатели исполнения бюджета, которые в Самарской области традиционно высокие. Это свидетельствует об эффективной работе управленческой команды региона.

«Мы внимательно изучаем механизмы, стимулирующие развитие регионов, которые предлагает федеральный центр, принимаем активное участие в реализации федеральных проектов. В текущем году сохраняются высокие объемы федеральной поддержки – не менее 56 миллиардов рублей мы получим на реализацию национальных проектов и исполнение государственных программ. Это позволяет прогнозировать стабильное развитие региона», - прокомментировал итоги работы по привлечению финансовых ресурсов из федерального центра в минувшем году первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.