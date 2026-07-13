В июне в Самарской области сильнее всего вырос спрос на специалистов логистики и рабочий персонал

По данным hh.ru, за последний месяц работодатели Самарской области стали на 10% чаще искать сотрудников сразу в нескольких профессиональных отраслях. Наиболее заметный рост пришелся на транспорт и логистику, а также рабочий персонал.

В июне самарские компании открыли 3,1 тыс. вакансий в сфере транспорта, логистики и перевозок, что соответствует приросту на 24% по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте по динамике спроса оказался рабочий персонал (+21%, до 5,3 тыс. вакансий). На третьем — наука и образование (+19%).

Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса вошли управление персоналом и тренинги (+19%), автомобильный бизнес (+18%), стратегия, инвестиции и консалтинг (+17%), домашний и обслуживающий персонал (+13%, до 2,3 тыс. вакансий), строительство и недвижимость (+12%, до 3,3 тыс. вакансий), розничная торговля (+12%, до 2,4 тыс. вакансий), высший и средний менеджмент (+10%).

«Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. В Самарской области наиболее заметная динамика наблюдается в сфере транспорта и логистики, среди рабочего персонала, а также в образовании. Рост спроса на специалистов сферы образования может быть связан с подготовкой к новому учебному году, а увеличение числа вакансий в массовом найме — с потребностью компаний в закрытии операционных задач», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным hh.ru, наиболее высокие зарплаты среди сфер с самым заметным ростом спроса на кадры предлагают представителям высшего и среднего менеджмента — 113,2 тыс. рублей. Специалистам в сфере строительства и недвижимости работодатели готовы платить в среднем 111,3 тыс. рублей, работникам транспорта, логистики и перевозок — 109,6 тыс. рублей, рабочему персоналу — 101,9 тыс. рублей.

Сотрудникам автомобильного бизнеса предлагают в среднем 100,6 тыс. рублей, специалистам сферы стратегии, инвестиций и консалтинга — 95,5 тыс. рублей, домашнему и обслуживающему персоналу — 75,9 тыс. рублей, HR-специалистам — 68,9 тыс. рублей, работникам розничной торговли — 51,6 тыс. рублей, сферы науки и образования — 50,6 тыс. рублей.

Команда исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала опубликованные на платформе вакансии за июнь и май 2026 года.