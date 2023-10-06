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В Чапаевске планируют создать производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива

6 октября 2023 11:09
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В Чапаевске планируют создать производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о новом резиденте индустриального парка «Чапаевск». Компания-инвестор планирует создать на площадке промпарка производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива. Общая стоимость проекта составляет 100 млн рублей.

«Мы подписали соглашение с инвестором, готовым построить новое, высокотехнологичное производство в Чапаевске и создать новые рабочие места для горожан. Со своей стороны, мы обеспечим инициатору комфортные условия для реализации инвестпроекта, предоставим готовый земельный участок и сопроводим на всех этапах, чтобы максимально ускорить запуск предприятия», - сказал Дмитрий Богданов.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», в Самарской области созданы все условия для стабильной работы и развития бизнеса. Это одна из приоритетных задач для областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

На будущем предприятии планируется выпускать цетаноповышающие присадки для дизельного топлива класса Евро-5 на основе органических пероксидов с использованием отечественного сырья.
Сегодня в регионе успешно развиваются четыре индустриальных парка: две очереди «Преображенки», а также «Чапаевск» и «Новосемейкино». Сеть площадок планируется расширить – в настоящее время идет подбор подходящих земельных участков.

В промпарках инвесторам готовы предоставить готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Резидентам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Управляющая компания АО «Промпарки» также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора.

Взаимодействием с инвесторами в регионе также занимается Агентство по привлечению инвестиций, специалисты которого в режиме «одного окна» консультируют, помогают определиться с площадкой, подобрать инструменты поддержки и сопровождают для быстрого запуска новых объектов.

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