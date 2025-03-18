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Участникам «Школы мэров» рассказали о привлечении инвесторов в Самарскую область

18 марта 2025 10:52
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Участникам «Школы мэров» рассказали о привлечении инвесторов в Самарскую область

На площадке технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти состоялся завершающий день «Школы мэров» - программы развития муниципального кадрового управленческого резерва, организованной Высшей школы государственного управления Президентской академии.

В течение нескольких дней представители муниципалитетов разных регионов страны изучали вопросы экономики и финансов муниципалитетов на примере Самарской области. Программа «Школа мэров» разработана по поручению Президента Владимира Путина.

«В Самаре есть чему учиться - это очевидно. Самара - очень большой регион, индустриальный. И, по сути, Самара - это такая маленькая модель нашей страны, потому что здесь есть все - нефтегаз, отрасли промышленности базовые, сильные - такие, как химия, авиа и космос. И при этом есть новые отрасли», - отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, приветствуя участников на самарской земле.

В ходе финального дня программы, который прошел в Тольятти, представители регионов посетили АВТОВАЗ и особую экономическую зону. Участники также узнали о региональной системе поддержки инновационного бизнеса, в том числе о возможностях «Жигулевской долины» для стартапов и технологических компаний.

Механизмы и инструменты работы с инвесторами обсудили в ходе открытого диалога на площадке технопарка «Жигулевская долина».

«Очень важно, что организаторы программы нас собирают со всей страны, и мы можем поделиться опытом, обсудить злободневные вопросы, узнать, как один и тот же вопрос решается в разных регионах. Информация и знания - самый ценный капитал. И, конечно, спасибо Самарской области за столь теплый прием», - отметил Леонид Родионов, глава Балаковского муниципального образования Саратовской области.

О привлечении частных инвестиций и механизмах, которые для этого применяются, рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он представил возможности и результаты работы инвестплощадок, а также привел несколько примеров привлечения в регион крупных инвесторов.

«Для нас очень почетно и ответственно принимать столь серьезную программу подготовки действующих и будущих руководителей городов. Мы постарались организовать тольяттинский день «Школы мэров» таким образом, чтобы это было максимально интересно и динамично. Поделились с участниками своими инструментами работы с инвесторами. Активная обратная связь, большое количество вопросов показали, что информация была актуальная и полезная», - пояснил Дмитрий Богданов.

Опыт Самарской области интересен многим субъектам - представители регионов задавали большое количество вопросов руководителю минэкономразвития. Они были связаны с привлечением бизнеса на отдаленные от промышленных центров территории, об инструментах поддержки экспортёров, социальной ответственности инвесторов и многом другом.

«Самарская область и Пермский край - похожи и по структуре экономики, и по численности населения. Поэтому те практики и тот опыт, которые нам презентовали, будут точно полезны. Нам интересны инструменты в сфере сохранения культурного наследия - обсудили эти вопросы с коллегами из Самары. Огромного уважения заслуживает внимание руководства региона к развитию современных технологий в школьном образовании, привлечению школ к работе с электроникой, беспилотных авиационных систем», - отметила Екатерина Мальцева, заместитель главы администрации г.о.Пермь.

В обсуждении также приняли участие представители компаний-инвесторов, разместивших свои производства в Тольятти. Они рассказали о том, почему выбрали Самарскую область для развития бизнеса.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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