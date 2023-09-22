Традиционный инжиниринговый форум пройдет в технопарке «Жигулевская долина»

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19-21 октября 2023 года на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» состоится традиционный инжиниринговый форум. В этом году он будет посвящен новым вызовам развития инжиниринга в РФ 2030: беспилотным авиационным системам (БАС), инженерным кадрам, инфраструктуре поддержки.



По поручению Дмитрия Азарова, событие стало ежегодным после успешно проведенной Первой инжиниринговой конференции Самарской области в 2019 году.



К участию в этом масштабном событии приглашены руководители государственных корпораций и крупнейших промышленных предприятий, представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций, представители вузов регионов.

Форум призван объединить на одной площадке региональные центры инжиниринга, инжиниринговые компании и ключевые предприятия – потребители инжиниринговых услуг, а также продемонстрировать их потенциал и компетенции, создать дискуссионные площадки для обмена информацией и опытом.



«Наш традиционный форум инжиниринга стал знаковым событием для представителей отрасли, ежегодно на его площадке обсуждаются главные тренды, актуальные вопросы и планы дальнейшего развития сферы инжиниринга в нашей стране, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В этом году основной акцент мы сделаем на обсуждении направлений развития сферы беспилотных авиационных систем. Это одна из ведущих тем и для федерального центра, и для нашего региона. До конца года мы запустим в Тольятти завод по выпуску БАС. В планах инвестора – компании «Транспорт будущего» - создание научно-производственных центров по беспилотникам, в том числе на площадке технопарка «Жигулевская долина».



Темы, которые будут обсуждаться на форуме, затрагивают актуальные проблемы современного инжиниринга. При участии федеральных институтов поддержки пройдёт дискуссия на тему барьеров и ресурсов по содействию развитию инфраструктуры поддержки инжиниринга в РФ. Университетское и научное сообщество обсудит развитие современной системы воспитания инженерных кадров. Представители отрасли беспилотных авиационных систем поднимут вопросы развития инжиниринга для целей БАС.



Подробная программа, спикеры и регистрация – на сайте форума: https://technet-63.ru/

Участие в форуме бесплатное, формат участия: очно или онлайн.

Фото: департамент информационной политики СО