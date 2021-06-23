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ТОСЭР «Чапаевск» : новый резидент планирует производить инфраструктуру для электрозаправок

23 июня 2021 16:45
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Компания, которая станет 12-м резидентом ТОСЭР «Чапаевск», готова создать 33 новых рабочих места для жителей города. 

Соглашение с новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск» и городской администрацией подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Инвестор планирует создать производство электрозаправочной инфраструктуры. Общий объем инвестиций в проект составит 102 млн рублей. Компания, которая станет 12-м резидентом ТОСЭР «Чапаевск», готова создать 33 новых рабочих места для жителей города. 

В Самарской области формируется благоприятный деловой климат, в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. 

Важным направлением стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова является повышение инвестиционной привлекательности региона. «Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - отмечал в своем Послании Глава региона.

В реализацию всех заявленных проектов инвесторы площадки намерены вложить 1,8 млрд рублей и создать более 598 рабочих мест. Напомним, режим территории опережающего развития действует также в Тольятти, где сегодня зарегистрировано 70 компаний. 

«Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для бизнеса. Сегодня мы занимаем 8-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, у нас действуют все специальные налоговые режимы, предусмотренные в Российской Федерации. Одним из них является режим ТОСЭР. На двух территориях опережающего развития мы совместно с инвесторами запустили 49 производств, где уже создано свыше 6 тыс рабочих мест. Резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 18 млрд рублей. Общий объем налоговых отчислений в бюджет региона составил свыше 800 млн рублей», - поделился результатами реализации инвестиционной политики Дмитрий Богданов. 

Резиденты этих двух площадок на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие 5 лет. Кроме того, для резидентов, получивших этот статус в первые 3 года функционирования ТОСЭР, тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды снижены до 7,6%.

 

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области

 

Теги: новый резидент ТОСЭР «Чапаевск»

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