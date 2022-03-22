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Тольяттинское мебельное производство успешно работает в условиях санкций

22 марта 2022 19:36
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Компания «БАЛУ-Мебель» основана в 2010 году и работает на мебельном рынке уже 12 лет.

Тольяттинские предприятия, несмотря на новые вызовы, продолжают успешно и стабильно работать, создавая рабочие места, выплачивая налоги и делая свой серьезный вклад в диверсификацию городской и региональной экономики.

Компания «БАЛУ-Мебель» основана в 2010 году и работает на мебельном рынке уже 12 лет. По словам ее основателя и директора Александра Горлова, изначально это было небольшое производство в арендованном гараже, где трудились всего лишь несколько человек. В ассортименте предприятия тогда была продукция для детей: стульчики-трансформеры для кормления, пеленальные столы и комоды. На тот момент на балансе предприятия был один распиловочный станок и оборудование для кромления изделий, признается Александр Горлов.

Сегодня предприятие располагается в комплексе, общей площадью 3000 квадратных метров. Здесь на современном оборудовании изготавливают корпусную мебель на любой вкус. Предприятие соблюдает все меры экологической безопасности – производство оснащено пылеулавливающими агрегатами.

На предприятии сегодня работают 70 человек: операторы станков с ЧПУ, менеджеры, грузчики, упаковщики, сборщики, водители для доставки заказов. «У нас современное производство, новое оборудование, сплоченный и дружный коллектив. Важно и то, что предприятие оснащено специальными вытяжками, поэтому все вредные примеси улавливаются и выводятся в специальный бункер», – рассказал начальник цеха ООО «БАЛУ-Мебель» Александр Ватюков.

Как отмечал Дмитрий Азаров на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона 14 марта, в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать. «Всё, что в наших силах, чтобы дать предприятиям работать, нужно непременно сделать. Нам надо активнее работать, посещать предприятия, чтобы, не отвлекая руководителей от основной работы, посмотреть и выявить зоны риска. Это ни в коем случае не контрольные мероприятия, а именно с точки зрения реальной оценки ситуации и выработки мер поддержки», – подчеркнул глава региона.

Сокращений и приостановок работы на тольяттинском мебельном предприятии не прогнозируют. «Мы будем стараться в любом случае сохранять рабочие места. Если столкнемся с проблемами – будем решать их по мере поступления», - подчеркнул Александр Горлов.

«БАЛУ-Мебель» работает не только внутри Самарской области, но и по всей территории России. Компания выполняет крупные тендерные заказы по оснащению мебелью учреждений социальной и образовательной сферы. В 2021 году предприятие обеспечило своей продукцией Международный детский центр «Артек», школу на 800 мест в с. Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, а также сотрудничало с министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и дирекцией развития наукограда Дубна.

«В сложившейся ситуации мы продолжаем работать в прежнем режиме. Для производства используем материалы, в основном, российского производства. Например, ламинированные древесностружечные плиты мы закупаем в Сыктывкаре. Мы всегда смотрим вперед, нацеливаемся на развитие. В планах есть расширение, обновление и модернизация производственных мощностей, участие в тендерных поставках, в том числе, в нашей стране», - отметил Александр Горлов.

Тольяттинская компания – добросовестный налогоплательщик. Только за 2021 год в региональный и федеральный бюджеты предприятием выплачено более 3 млн рублей.

«Мы ценим предпринимателей, готовых развиваться, подстраиваясь под внешние обстоятельства, сохраняя финансовую стабильность своих сотрудников и их семей. И всегда готовы подставить свое плечо в виде инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, льготных налоговых режимов для инвесторов, наших действующих инвестплощадок с их развитой инфраструктурой и набором преференций. Сейчас для региональных компаний, несмотря на определенные сложности, открываются новые возможности. Важно ими грамотно воспользоваться», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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