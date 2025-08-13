Тольятти показал рост возможностей для работы и карьеры

Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Тольятти показал рост возможностей для работы и карьеры

13 августа 2025 12:14
131
Тольятти показал рост возможностей для работы и карьеры

Тольятти продемонстрировал рост по ряду групп показателей Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, в их числе — «Работа и доход». «Результаты Тольятти сформированы активностью компаний как высокотехнологичного сектора, так и малого и среднего бизнеса — такие предприятия выступают работодателями для каждого третьего горожанина (33%). Выше средних значений и активность жителей города в получении новых знаний и навыков. Так, в программах второго высшего или профессионального образования участвуют более 28% жителей Тольятти в возрасте от 25 до 64 лет», — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.

В группе «Образование» интегральная оценка Тольятти на уровне 63,6 балла также превышает средний для городов Индекса результат (58,7 балла). Наряду с властями в развитии образовательной сферы участвует и бизнес. По данным Национального центра ГЧП, в Тольятти реализуется 2 проекта ГЧП в сферах школьного и дошкольного образования. Инвестиции в эти проекты превышают 350 млн руб., все средства — частные.

Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база качества жизни, охватывающая крупнейшие города России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 2024 года география оценки расширилась с 218 до 250 городов, а число показателей увеличилось с 300 до 317. Индекс является ключевым элементом информационно-аналитической системы «Города.РФ». Её пользователи — как горожане, так и представители власти и бизнеса.

Наццентр ГЧП взаимодействует с регионами и городами России, обучает проектные команды, проводит мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует деловые мероприятия по вопросам развития инфраструктуры и формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.

Крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство — ключевые направления в стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
Весь список