Тольятти показал рост возможностей для работы и карьеры

Тольятти продемонстрировал рост по ряду групп показателей Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, в их числе — «Работа и доход». «Результаты Тольятти сформированы активностью компаний как высокотехнологичного сектора, так и малого и среднего бизнеса — такие предприятия выступают работодателями для каждого третьего горожанина (33%). Выше средних значений и активность жителей города в получении новых знаний и навыков. Так, в программах второго высшего или профессионального образования участвуют более 28% жителей Тольятти в возрасте от 25 до 64 лет», — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.



В группе «Образование» интегральная оценка Тольятти на уровне 63,6 балла также превышает средний для городов Индекса результат (58,7 балла). Наряду с властями в развитии образовательной сферы участвует и бизнес. По данным Национального центра ГЧП, в Тольятти реализуется 2 проекта ГЧП в сферах школьного и дошкольного образования. Инвестиции в эти проекты превышают 350 млн руб., все средства — частные.



Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база качества жизни, охватывающая крупнейшие города России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 2024 года география оценки расширилась с 218 до 250 городов, а число показателей увеличилось с 300 до 317. Индекс является ключевым элементом информационно-аналитической системы «Города.РФ». Её пользователи — как горожане, так и представители власти и бизнеса.



Наццентр ГЧП взаимодействует с регионами и городами России, обучает проектные команды, проводит мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует деловые мероприятия по вопросам развития инфраструктуры и формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.



Крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство — ключевые направления в стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года.