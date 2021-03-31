ТФОМС Самарской области на диагностику и лечение COVID-19 потратил почти 8,5 млрд рублей

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Цифры по итогам 11 месяцев (апрель 2020 — февраль 2021 гг) представил на пресс-конференции директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Владислав Романов сегодня, 30 марта.

В том числе на амбулаторных больных было потрачено 184 млн, на лечение в дневных стационарах — 261 млн, на стационарное лечение лёгких пациентов — 2 млрд 234 млн, средне-тяжёлых — 4 млрд 50 млн, тяжёлых — 1 млрд 29 млн рублей.

Кроме того, за счет средств ОМС проводились ПЦР-исследования на выявление ковид-инфекции: на сегодняшний день было выполнено 516 тысяч исследований на сумму 541 млн 972 тысячи рублей.

Также была проведена 82 681 компьютерная томография лёгких (сюда вошли пациенты с подозрением на пневмонию и пневмонию с COVID-19) на сумму 164 млн 216 тысяч рублей.

Таким образом, всего из средств ОМС на диагностику и лечение COVID-19 ушло 8 млрд 466 млн 411 тысяч рублей.

Владислав Романов подчеркнул, что с начала прошлого года на финансирование всей инфекционной службы было запланировано всего 150 млн рублей, кроме того, «по инфекции» объемы финансирования ранее постоянно сокращались . Однако, на COVID-19 были выделены беспрецедентные по своему масштабу средства, пишет Обозрение.

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