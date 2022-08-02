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Согласно решению федерального правительства, в автоматическом режиме продлеваются сроки существования территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. В июле Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обращал внимание руководства Фонда моногородов о значимости продления сроков.

«Нам важно сохранение стабильных условий для действующих резидентов. Нам важно продлить в автоматическом режиме срок действия ТОР в моногородах без подачи заявки еще лет на пять с предоставлением для новых резидентов полного перечня преференций и введение новых мер поддержки по аналогии с дальневосточными ТОР», - сказал Глава региона в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов рейтинга моногородов за 2021 год.

Теперь срок функционирования ТОР «Тольятти» продлевается до сентября 2028 года, ТОР «Чапаевск» – до февраля 2031 года.

«Инструмент территорий опережающего социально-экономического развития стал уникальной находкой для моногородов. В Самарской области функционируют две территории опережающего развития – ТОР «Тольятти» и ТОР «Чапаевск», при этом Тольятти лидирует по числу резидентов - 64 компании и стабильно входит в число сильнейших моногородов России по уровню социально-экономического развития. Всего в Самарской области статус резидентов имеют 84 компании», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Принятое решение позволит компаниям, получившим статус резидента во второй или третий год функционирования ТОР, применять пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в течение полных 10 лет, что уравнивает их в правах с резидентами, получившими этот статус в первый год существования ТОР.

«Мы неоднократно выходили на федеральный уровень с предложением о необходимости как продления срока функционирования ТОР, где уже прошел пятилетний период работы, так и продления сроков получения резидентами льгот по отчислениям во внебюджетные фонды, так называемые страховые взносы, с трехлетнего срока на весь срок действия территории ТОР. Принятое решение позволит нашим резидентам за счет пониженных налоговых ставок направить сэкономленные средства на развитие своих производств», - добавил Дмитрий Богданов.

Резиденты ТОР освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие 5 лет. Кроме того, для резидентов, получивших этот статус в первые 3 года функционирования ТОР, тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды снижены до с 30 до 7,6%.

Режим ТОР действует в Тольятти с сентября 2016 года и в Чапаевске с февраля 2019 года.

Резидентами ТОР уже инвестировано 27,9 млрд. руб., создано 8447 рабочих мест, запущено более 50 производств, в консолидированный бюджет региона уплачено 1,6 млрд. руб. Всего резиденты ТОР планируют вложить в развитие городов 52,4 млрд. рублей и создать 15,7 тысяч новых рабочих мест.

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