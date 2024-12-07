средние зарплатные предложения в строительстве выросли на 47% за год

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Аналитики Авито Работы подвели итоги рынка труда за январь-ноябрь 2024 года. Эксперты отметили значительный рост средних зарплатных предложений для новых сотрудников в строительной сфере — за год прирост составил 47%, что свидетельствует о высокой востребованности кадров в индустрии. Если с января по ноябрь 2023 года соискатели могли рассчитывать в среднем на 72 694 рубля в месяц при графике «полный рабочий день», то в аналогичном периоде текущего года — на 106 481 рубль в месяц.

Самый динамичный рост средних зарплатных предложений в отрасли продемонстрировали вакансии для строителей — за последний год соискателям стали предлагать больше на 84% (127 970 рублей в месяц).

На втором месте оказалась профессия бетонщика. Кандидаты на эти вакансии в уходящем году могли рассчитывать на 76% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года. В этом году работодатели предлагали соискателям в среднем около 141 389 рублей при полном рабочем дне ежемесячно.

Замыкает тройку профессия штукатура — средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на этой позиции год к году выросли на 74% и достигли 112 784 рублей в месяц.