Спрос на покупку торговых площадей в Самаре за год снизился на 29%

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Предложение торговой недвижимости в Самаре по сравнению с декабрем 2022 года снизилось на 16% в сегменте продажи и на 12% в сегменте аренды.

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили ситуацию на рынке продажи и аренды торговых площадей, сравнив данные за декабрь 2022 и 2023 годов.

В сегменте продажи торговых площадей за год спрос в среднем по России сократился на 5%, при этом в трети городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», интерес к таким объектам увеличился. В Симферополе спрос вырос более чем вдвое, в Сочи — на 64%, в Севастополе — на 50%, в Барнауле — на 25%, в Кирове — на 23%. Информация по другим городам представлена в таблице 1.

Предложение торговых площадей на продажу за отчетный период в среднем по стране снизилось на 9%. Здесь положительная динамика по количеству доступных для приобретения объектов лишь в 5 из 33 городов исследования: в Брянске, Симферополе (оба по 21%), Ростове-на-Дону (+17%), Севастополе (+11%) и Сочи (+10%). В Москве предложение по сравнению с декабрем 2022 года не изменилось, в Санкт-Петербурге — сократилось на 23%.

Цены на приобретение торговых площадей в пересчете на квадратные метры за год в среднем по стране выросли на 12%. Аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали подорожание «квадрата» в 24 из 33 городов исследования. В то же время по сравнению с декабрем 2022 года квадратный метр торговых объектов стал дешевле в Кирове (-11%), Омске (-8%), Сочи (-7%), Брянске (-6%), Перми (-5%), Ставрополе (-2%), Самаре и Томске (-1% в обоих).

Среди городов, участвовавших в исследовании платформы, дороже всего «квадрат» торговых помещений в декабре 2023 года стоил в Москве (484 тысячи рублей), Сочи (258 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (256 тысяч рублей). Самые дешевые объекты были расположены в Брянске (47 тысяч рублей), Кирове (53 тысячи рублей) и Омске (54 тысячи рублей).

В сегменте аренды торговых объектов спрос по всей России за год снизился на 8%. При этом в трети городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости», стали чаще интересоваться арендой. В Сочи по сравнению с декабрем 2022 года спрос вырос на 50%, в Иркутске — на 19%, в Калининграде — на 13%, в Тюмени — на 12%. Информация о других городах — в таблице 1. Предложение в сегменте аренды торговых площадей по сравнению за год сократилось на 10%.

К декабрю 2022 года стоимость аренды торговых площадей в пересчете на квадратные метры в среднем по России выросла на 8%, но в пяти регионах снизилась. Доступнее «квадрат» стал в Сочи (-30%), Ульяновске (-9%), Кирове (-5%), Брянске (-4%) и Саратове (-3%).

«За год предложение как на рынке продажи, так и аренды торговой недвижимости значительно сократилось — нехватка площадей привела к росту стоимости квадратного метра на 12 и 8% по сегментам соответственно. Мы ожидаем, что по мере снижения спроса — эту тенденцию также отмечаем — предложение станет постепенно наполняться, что сделает приобретение и аренду торговой недвижимости более доступными и снизит темпы роста цен», — комментирует Виктория Сафронова, руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито» по РФ.