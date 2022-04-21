Составлен рейтинг городов Самарской области по заработным платам

Эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали вакансии, размещенные работодателями в Самарской области в марте-апреле 2022 года, и составили рейтинг городов по уровню среднего зарплатного предложения (в рейтинг вошли города, в которых на момент составления было размещено более 200 вакансий на hh.ru за указанный период сравнения).
Ожидаемо возглавила рейтинг Самара – здесь размер средней заработной платы в марте-апреле 2022 года составил 46,6 тысяч рублей. Также в тройке лидеров оказались Тольятти и Сызрань. В Тольятти соискателям в среднем предлагают оплату труда в 39,3 тысячи рублей, а в Сызрани – 37 тысяч рублей.
|
Город
|
Среднее зарплатное предложение, март-апрель 2022 г.,
|
Самара
|
46,6 тыс. руб.
|
Тольятти
|
39,3 тыс. руб.
|
Сызрань
|
37 тыс. руб.
|
Новокуйбышевск
|
35 тыс. руб.
|
Чапаевск
|
33 тыс. руб.
|
Жигулевск
|
33,5 тыс. руб.
|
Кинель
|
32,5 тыс. руб.
Напомним, что по данным hh.ru, Самара заняла 18 место среди крупнейших городов страны по годовому приросту заплат, Тольятти оказался на 23 месте рейтинга.