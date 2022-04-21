Составлен рейтинг городов Самарской области по заработным платам

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Эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали вакансии, размещенные работодателями в Самарской области в марте-апреле 2022 года, и составили рейтинг городов по уровню среднего зарплатного предложения (в рейтинг вошли города, в которых на момент составления было размещено более 200 вакансий на hh.ru за указанный период сравнения).

Ожидаемо возглавила рейтинг Самара – здесь размер средней заработной платы в марте-апреле 2022 года составил 46,6 тысяч рублей. Также в тройке лидеров оказались Тольятти и Сызрань. В Тольятти соискателям в среднем предлагают оплату труда в 39,3 тысячи рублей, а в Сызрани – 37 тысяч рублей.

Город Среднее зарплатное предложение, март-апрель 2022 г., Самара 46,6 тыс. руб. Тольятти 39,3 тыс. руб. Сызрань 37 тыс. руб. Новокуйбышевск 35 тыс. руб. Чапаевск 33 тыс. руб. Жигулевск 33,5 тыс. руб. Кинель 32,5 тыс. руб.

Напомним, что по данным hh.ru, Самара заняла 18 место среди крупнейших городов страны по годовому приросту заплат, Тольятти оказался на 23 месте рейтинга.