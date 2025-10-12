Sony подала заявки на регистрацию в РФ логотипов Хperia, Walkman и Bravia

114

Японский конгломерат Sony Group подал три заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков, пишет ТАСС.

Как следует из базы ведомства, все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы Sony Group Corporation 3 октября 2025 года из Японии. Заявки Sony связаны брендами Walkman, Bravia и Xperia. В заявках указываются логотипы компаний.

Товарные знаки регистрируется по классу №9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в него входят музыкальные плееры, телевизоры, мобильные телефоны, смартфоны.

В марте 2022 года Sony решила приостановить поставки своих приставок, периферии и игр в Россию, а также работу магазина Playstation Store. Как следует из российской отчетности за 2024 год на дату ее подписания (28 марта), компания уже распродала свой остаточный запас товаров, но у нее еще остается доход от услуг обслуживания по гарантии и услуг административного сопровождения.