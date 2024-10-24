Сливочное масло в Самарской области за неделю подорожало на 2%

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В четверг, 24 октября, Самарастат опубликовал данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 15 по 21 октября 2024 года.

Так, за отчётный период в регионе сильнее всего подорожала свекла – на 7,16% (31,25 руб. за кг.). Помидоры прибавили в цене 2,71% (150,44 руб. за кг.), сливочное масло – 2,18% (902,19 руб. за кг.), яблоки – 1,32% (почти 125 руб. за кг.), свежие огурцы – 1,4% (119,87 руб. за кг.) куриные яйца – 0,91% (88,76 руб. за 10 шт.).

На 2,6% за неделю подешевел репчатый лук (32,52 руб. за кг.), на 1,7% - морковь (32,77 руб. за кг.), пишет СитиТраффик.