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Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа

6 августа 2025 12:24
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Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа

22 августа в Самаре начнут свою работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести продукцию производителей Самары и области – сезонные овощи, фрукты, ягоды. 

 Ярмарки разместятся около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод» и на ул. Ленинская, 142, у музея им. П.В. Алабина. 

Суммарно ярмарки рассчитаны на 290 торговых мест. Заявки могут подать сельхозпроизводители и предприниматели - юридические лица, индивидуальные предприниматели, главы и члены фермерских хозяйств, граждане, ведущих личное (подсобное) хозяйство. Прием заявок ведут сотрудники МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» до 8 августа с 09:00 до 17:00 (12:30 - 13:30 обеденный перерыв) по телефону 332-14-97. 

Адреса ярмарок размещены на сайте администрации города Самара https://samadm.ru/city_life/potrebitelskiy-rynok-i-uslugi/fair-samar/.

 По вопросу предоставления мест на необходимо обращаться к оператору ярмарок - МП г. о. Самара «Ярмарки Самары» по телефону: (846) 332-14-97.

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