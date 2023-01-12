сельские территории в Самарской области продолжают развиваться

Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отличить грипп от коронавируса
Как отличить грипп от коронавируса
Самарский фехтовальщик выиграл Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин
Самарский фехтовальщик выиграл Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин
билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
В Волжском районе двое пострадали в ДТП
В Волжском районе двое пострадали в ДТП
Сотрудники Самарской Госавтоинспекции всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения
Сотрудники Самарской Госавтоинспекции всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения
Депутаты «Единой России» поздравили фронтовиков Самарской области с новогодними праздниками
Депутаты «Единой России» поздравили фронтовиков Самарской области с новогодними праздниками
Химики Самарского политеха разработали метод синтеза нового вещества
Химики Самарского политеха разработали метод синтеза нового вещества
Пресечена противоправная деятельность бывшего начальника ОУР ОП №9 УМВД России по г. Самаре
Пресечена противоправная деятельность бывшего начальника ОУР ОП №9 УМВД России по г. Самаре
Наверх
Самара  -21 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.02
-0.59
EUR 74.14
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сельские территории в Самарской области продолжают развиваться

12 января 2023 12:28
115
сельские территории в Самарской области продолжают развиваться

Восемь проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в 2024-2026 годах, прошедших предварительное согласование министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, примут участие в конкурсном отборе Минсельхоза России. В 2020-2022 годах в Самарской области в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» было реализовано 6 проектов, в том числе 3 - в прошлом году.

«Когда реализация различных нацпроектов и программы комплексного развития сельских территорий объединяются, получается совершенно другой эффект. Новая дорога, новое общественное пространство, обновленный Дом культуры – комплексный подход дает колоссальную синергию и развитие той или иной территории, населенного пункта», – ранее отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Благодаря комплексному подходу к развитию сельских территорий в прошлом году в пос. Сургут Сергиевского района проведен капитальный ремонт школы, построены детский сад, модульная котельная с тепловыми сетями и сетями освещения. В селе Старое Резяпкино Клявлинского района завершено строительство детского сада, водонапорной башни с питающим водоводом и газовой блочно-модульной котельной. Выполнен капитальный ремонт школы и проложены тепловые сети к зданию школы в селе Кошки Кошкинского района. На эти цели было направлено почти 900 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.

Важнейшей задачей федерального проекта «Современный облик сельских территорий» и государственной программы в целом является повышение привлекательности и обеспечение комфорта жизни на сельских территориях. С начала реализации госпрограммы в Самарской области 248 из 284 сельских поселений региона приняли в ней участие, более 80% сельских жителей охвачено ее мероприятиями. Ежегодно на их реализацию привлекаются значительные объемы бюджетных и внебюджетных средств, например, в 2022 году было направлено свыше 1,8 млрд. рублей. В 2023 году предусмотрено более 1,4 млрд. рублей.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет укреплять имеющуюся и создавать новую социальную и инженерную инфраструктуру. Кроме того, в рамках программы организовано взаимодействие между органами местного самоуправления и жителями сельских территорий региона. Например, проекты по благоустройству выполняются с учетом пожеланий жителей и под их контролем. Всего в регионе в 2022 году было реализовано 28 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 

Еще одним значимым направлением реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» является улучшение жилищных условий жителей. Так, в рамках программы идет строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, и предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья.

«Мы с дочкой счастливы. На мой взгляд, программа «Комплексное развитие сельских территорий» решает множество вопросов, но в нашем случае главный – жилищный. Это уникальный шанс для нас, сельских специалистов, обрести свой кров и уверенность в завтрашнем дне», – признается фельдшер скорой помощи Елена Захарова, м.р. Кинель-Черкасский.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
12 января 2023  12:14
Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
106
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
12 января 2023  11:35
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
132
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
12 января 2023  09:52
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
390
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
465
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
336
Весь список