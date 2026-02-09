сельдь и треска стали самыми подешевевшими рыбами в 2025 году

Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

"Селедка - самая подешевевшая рыба по итогам 2025 года. В топ самых подешевевших в оптовом звене видов отечественной рыбопродукции вошли сельдь, скумбрия и треска", - сообщили в ассоциации со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса".

Там уточнили, что атлантическая сельдь подешевела почти на треть - до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь – на 30%, до 105 рублей за килограмм, атлантическая скумбрия - на 12,9%, до 270 рублей за килограмм, цена атлантической трески стала ниже на 8,4% и составила 490 рублей за килограмм.

"Рейтинг самых подешевевших видов рыб ярко демонстрирует насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в России. Да, показатели вылова - важный фактор, влияющий на оптовую цену, но далеко не единственный. К примеру, вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне снижается, но тем не менее цены и на сельдь, и на скумбрию, и на треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли", - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

"Одновременно с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, но в 2024 году не привел к сиюминутному снижению цены. Отложенный эффект проявился только в прошлом году: цена снизилась на 30%. Рост издержек, "логистическое трение" - все это тоже факторы формирования цены", - добавил он.