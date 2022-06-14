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Сбережения жителей Самарской области уменьшились на 20,2 миллиарда рублей

14 июня 2022 10:56
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Сбережения жителей Самарской области уменьшились на 20,2 миллиарда рублей

У жителей Самарской области медленно, но верно уменьшается финансовая подушка безопасности. Такой вывод можно сделать из доклада Самарастата за январь-март 2022 года.

— За первый квартал наблюдалось уменьшение сбережений у населения. Сумма сократилась на 20,2 миллиарда рублей. Это в 2–3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, — следует из доклада.

Кроме того, судя по данным Самарастата, сумма расходов населения Самарской области за первый квартал 2022 года составила 305,9 миллиарда рублей. Это при том, что объем денежных доходов жителей сложился в размере 285,7 миллиарда рублей. Видимо, именно поэтому людям пришлось залезть в свои сбережения.

Причиной таких показателей, очевидно, стало увеличение стоимости продуктов питания и других товаров. Проблема роста цен обострилась после введения санкций против России из-за спецоперации на Украине. В марте с полок магазинов исчезли некоторые продукты. Виновниками назвали как жителей, которые решили запастись товаром впрок на фоне новостей о введении санкции против России, так и спекулянтов. Пришлось даже ограничить продажу товаров в одни руки. Это отчасти и спровоцировало рост цен.

Сейчас власти ожидают снижения цен на продукты. При этом увеличили прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Это должно привести к индексации зарплат и социальных выплат, пишет 63.ру.

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