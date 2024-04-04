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Санкции против России могут длиться десятилетия, быстро их не отменят

4 апреля 2024 09:19
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санкции против России могут длиться десятилетия, быстро их не отменят

Отмена антироссийских санкций не произойдет даже при заключении политических соглашений. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев РИА Новости.

Специалист утверждает, что прогнозировать продолжительность санкций можно на десятилетия вперед, указывая на опыт Ирана, который уже 45 лет живет под американскими санкциями. Тимофеев предполагает, что антироссийские меры будут сохраняться долго.

Руководитель РСМД отметил, что российская экономика быстро адаптировалась к санкциям и активно перестраивает свои торгово-экономические связи с Запада на Восток. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря созданию рыночной экономики в стране за последние 30 лет, позволяющей гибко реагировать на вызовы, пишет Газета.

Тимофеев считает, что если бы в России до сих пор действовала советская экономика, она бы не выдержала ударов текущих санкций.

Помимо этого Тимофеев заявил, что санкции против РФ могут вызвать шок в мировой экономике. Так, по мнению эксперта, Запад может спровоцировать шоковую ситуацию в мире, которая приведет, например, к резкому и долгосрочному падению цен на энергоносители, что существенно обвалит экспортные доходы РФ.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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