Я нашел ошибку
Главные новости:
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
Гала-концерт Веснушки объединит творческих студентов ссузов со всей области
Гала-концерт «Веснушки» объединит творческих студентов ссузов со всей области
В Самарской области проходит акция Узнай о своих долгах»
В Самарской области проходит акция «Узнай о своих долгах»
Продление майских праздников не подтвердили
Продление майских праздников не подтвердили
Высотки на Московском — Кирова в Самаре все же планируют строить
Высотки на Московском — Кирова в Самаре все же планируют строить
Самарцев будут штрафовать за купание вне пляжей
Отопительный сезон в Самаре завершается
Отопительный сезон в Самаре завершается
Дачникам придется платить и за заброшенные участки
Дачникам придется платить и за заброшенные участки
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.51
0.34
EUR 92.07
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
"Тотальный диктант" прошел сегодня в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Финансы и Банки Финансовые технологии Вклады, Кредиты, Кредитные карты Налоги Новости компаний

Самарцы перестают соглашаться на черную зарплату

13 апреля 2021 09:23
119
Самарцы перестают соглашаться на черную зарплату

Россиян, готовых получать зарплату «в конверте», сегодня 36%, что почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии (46%).

На вопрос, согласятся ли они на работу с заработком по «черной» или «серой» схеме, утвердительно ответили 36% россиян. 35% не согласятся на подобные условия найма. 29% затруднились с ответом.

Больше всего тех, кто потенциально готов получать зарплату «в конверте», среди мужчин: 40% против 33% среди женщин.

Рекрутинговая активность работодателей на рынке труда растет и количество соискателей, согласных получать заработок по «черной» или «серой» схеме, сегодня минимально (36%), больше всего же согласных было в посткризисный 2009 год (60%). При наличии выбора соискатели отдают предпочтение компаниям, соблюдающим ТК РФ, ведь «белая» зарплата — это отчисления в пенсионный фонд, оплата больничных, отпускных и компенсации при увольнении в полном объеме. Судя по комментариям респондентов, среди россиян, готовых пойти на заведомо невыгодные для себя условия, есть те, кто ищет личную выгоду (например, хочет снизить выплаты по исполнительным листам), однако большинство называет себя заложниками обстоятельств (мало вакансий по специальности, необходимо срочно устроиться на работу).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 441 населенного пункта.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 441
  • Время проведения: 5—8 апреля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Отопительный сезон в Самаре завершается
13 апреля 2021  09:49
Отопительный сезон в Самаре завершается
ЖКХ
105
Ее производственная биография полностью связана с разработкой и испытаниями систем управления ракет-носителей.
12 апреля 2021  21:08
Дмитрий Азаров вручил ветерану РКЦ «Прогресс» Татьяне Сенкевич медаль «За заслуги в освоении космоса»
Общество
553
Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году
12 апреля 2021  14:00
Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году
Благоустройство
398
Суда будут чаще ходить в Рождествено из Самары
12 апреля 2021  13:51
Суда будут чаще ходить в Рождествено из Самары
Транспорт
384
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
12 апреля 2021  13:23
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
Здравоохранение
468
Весь список