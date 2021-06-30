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Самарской области выделено дополнительно 500 млн рублей на ремонт дорог

30 июня 2021 14:52
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети. 

Самарской области на эти цели выделено дополнительно 500 000,0 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский уточнил, что средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Леонид Симановский отметил: «Президент Владимир Владимирович Путин на съезде «Единой России» 19 июня поручил в кратчайшие сроки выделить регионам дополнительные средства на ремонт дорог, чтобы уже летом и осенью они могли их использовать на необходимые работы. Как сказал Президент, дороги – это развитие, это новые возможности для граждан, для бизнеса, дороги важны просто для жизни, нет дорог – и всё, тишина, как в тайге. Совместно с Правительством мы оперативно выполнили поставленную Президентом задачу. Выделенные, в том числе, Самарской области дополнительные средства помогут провести ряд запланированных работ по ремонту региональных, муниципальных и местных дорог. Отмечу, что руководство Самарской области успешно выполняет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с опережением планов ведет модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры, в области реализуются крупнейшие проекты, имеющие и федеральное значение. На этот и следующий год также планы грандиозные. Благодаря совместной работе Правительства РФ и нашей парламентской Комиссии, куда я вхожу от «Единой России», нашей области в прошлом и этом году была оказана существенная поддержка в финансировании дорожного строительства».    

Леонид Симановский также отметил, что созданная в апреле прошлого года для помощи регионам в условиях пандемии парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований продолжает совместную работу с Правительством по выделению регионам необходимой поддержки, несмотря на завершение работы Государственной Думы VII созыва. 

В феврале этого года по результатам встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Министром транспорта России Виталием Савельевым области было выделено дополнительно на развитие дорожной сети 4,5 млрд рублей. Во время очередной рабочей поездки в Москву руководителю региона удалось отстоять интересы губернии на федеральном уровне и заручиться поддержкой министра благодаря успешной и качественной реализации в Самарской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Регион по итогам 2020 года занял второе место среди субъектов РФ по исполнению нацпроекта. В порядок было приведено более 300 километров дорог регионального и муниципального значения.

 

Теги: дополнительные средства регион ремонт дорог

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