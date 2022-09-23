Самарским работодателям рассказали об изменениях законодательства в сфере охраны труда

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В Самаре проходит 20-ая международная выставка-форум «Промышленный салон». В центре внимания участников форума - актуальные проблемы и перспективы развития отрасли в новых реалиях, на форуме выступают эксперты-практики, руководители и главные специалисты промышленной отрасли, федеральных и региональных органов власти, представители научного сообщества из различных городов России.

В рамках мероприятия в пятницу, 23 сентября, прошел семинар на тему: «Изменения в законодательстве в области охраны труда в 2022 году».

«Администрация города периодически организует подобные совещания в рамках переданных полномочий в сфере охраны труда для как можно более широкого информирования работодателей об изменениях в действующем законодательстве», - отметил консультант отдела охраны труда Администрации городского округа Самара Дмитрий Васюхин.

Эксперты отмечают значимость и актуальность подобных мероприятий как для сотрудников предприятий и организаций различного профиля, так и для работодателей. Это особенно важно, поскольку с 1 сентября 2022 года вступил в силу ряд изменений законодательства в сфере охраны труда.

«Сфера охраны труда в Самарской области контролируется строжайшим образом, поскольку это система сохранения жизни и здоровья работников. В рамках семинара ведется информирование работодателей об изменениях трудового законодательства с целью соблюдения его требований. Основное внимание сегодня мы уделяем рассмотрению нового порядка расследования несчастных случаев на производстве», - отметил начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Алексей Флерин.

Корректировки были внесены в сроки планирования и проведения обучения по охране труда со стороны работодателей, введению его новых видов, а также периодичности обучения по оказанию первой помощи, организации стажировок. Кроме того, инициировано создание специализированных комиссий по проверке знаний сотрудников.

«Хотелось бы узнать актуальные требования в связи с изменением законодательства на сегодняшний день. Когда проводятся подобные мероприятия, я всегда участвую в них, они очень полезны для нашей компании как работодателя. Важно идти в ногу со временем, чтобы не нарушать законодательство», - рассказал руководитель службы охраны труда Самарской оптической кабельной компании Владимир Ржевский.

Законодатель регулярно вносит изменения в Трудовой Кодекс, поскольку этот документ направлен на отражение всех актуальных требований к организации проведения работ, защите интересов сотрудников, прозрачной деятельности организаций и ее условий. Так, с начала сентября подверглись корректировке требования к комиссии по расследованию несчастных случаев, условия проведения расследования НС с работниками, которые заняты по гражданско-правовому договору, а также были разработаны новые формы документов и многое другое. Со своей стороны работодателям необходимо быть в курсе всех изменений требований по охране труда и оперативно на них реагировать.

Фото: администрация Самары