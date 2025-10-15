Я нашел ошибку
Как правильно мыть руки.
15 октября — Всемирный день чистых рук
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов
Соблюдай ПДД, дистанцию и скоростной режим.
16 октября в губернии ожидается туман
Ранее самарские спортсмены выиграли медали первенства России по гонкам дронов.
Спортсмены сборной Самарской области Дмитрий Воронин и Егор Наумов - призеры ЧР по гонкам дронов
В них приняли участие детские футбольные команды из Санкт-Петербурга, Оренбургской и Самарской области.
Тольяттинские футболисты выиграли областной детско-юношеский турнир памяти Льва Яшина
«Принт.ру» оперативно перешла на материалы отечественных производителей.
Самарский производитель упаковки ООО «Принт.ру» увеличил выработку на 22% благодаря бережливым технологиям
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки "Бах и вершины романтизма" пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Самарский производитель упаковки ООО «Принт.ру» увеличил выработку на 22% благодаря бережливым технологиям

15 октября 2025 14:09
82
«Принт.ру» оперативно перешла на материалы отечественных производителей.

Самарский производитель упаковки для фармацевтической и пищевой отраслей ООО «Принт.ру» успешно завершил пилотный проект в рамках федерального проекта.

«Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Реализация мероприятий по внедрению бережливых технологий позволила предприятию повысить производительность труда на 22%.

«Нацпроекты — важнейший инструмент достижения национальных целей развития, утвержденных президентом России Владимиром Путиным. Они направлены на повышение качества жизни граждан и укрепление экономики», — неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Работа на предприятии велась экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области. Особую значимость проекту придает его вклад в решение задач импортозамещения. В связи с изменением геополитической обстановки, когда ведущие мировые производители барьерных картонов покинули российский рынок, компания

«Принт.ру» оперативно перешла на материалы отечественных производителей. Предприятие освоило технологию ламинирования оборотной стороны российских картонов, обеспечив рынок качественной локальной упаковкой.

В рамках проекта на «Принт.ру» был выбран эталонный участок по изготовлению картонной упаковки. Специалисты РЦК обучили рабочую группу компании ключевым методикам бережливого производства, включая картирование потока создания ценности, производственный анализ, стандартизированную работу и метод быстрой переналадки (SMED).

Анализ текущего состояния выявил 30 повторяющихся проблем, для решения которых был разработан детальный план мероприятий. В результате была внедрена система производственного анализа и контроля за прохождением заказа, а также улучшена система оперативного планирования.

«Для нас федеральный проект „Производительность труда“ стал катализатором системных изменений. Мы не просто сократили издержки, а выстроили новую, более эффективную логистику производства. Внедрение вытягивающей системы и стандартизация операций позволили нам повысить гибкость и отзывчивость к запросам клиентов. Это критически важно в текущих условиях, когда мы активно занимаемся импортозамещением, предлагая рынку качественную альтернативу ушедшим брендам». — поделился директор ООО «Принт-ру» Владимир Хайдоров.

За 6 месяцев реализации пилотного проекта предприятие достигло значимых результатов:

Сокращение времени протекания процесса на 78%;

Снижение объема незавершенного производства на 44%;

Рост выработки на 22%.

Ожидаемый экономический эффект от выполненных мероприятий составляет несколько миллионов рублей в год.

По словам министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова успех предприятия — это часть общей динамики развития производительности в регионе. «На 1 октября 2025 года в Самарской области участниками федерального проекта стали уже 211 предприятий при плане в 198, что составляет 106,6%. В 2025 году проекты по направлению „Бережливое производство“ уже завершены на 11 предприятиях», — отметил он.

Федеральный проект «Производительность труда» нацелен на повышение конкурентоспособности предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Ежегодно Самарская область демонстрирует лидерские позиции в реализации проекта, стабильно занимая место в тройке лучших регионов страны.

Ознакомиться с лучшими практиками и подать заявку на участие в федеральном проекте

«Производительность труда» можно на официальных сайтах:

— производительность.рф

— эффективность.рф.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

На встрече с губернатором обсудили основные направления работы управления и взаимодействие с органами исполнительной власти региона.
14 октября 2025, 20:57
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Росгвардии СО Сергеем Абрамовым
На встрече с губернатором обсудили основные направления работы управления и взаимодействие с органами исполнительной власти региона. Политика
736
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
14 октября 2025, 19:57
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации. Общество
398
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
14 октября 2025, 19:34
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа. Общество
444
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
114
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
505
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
568
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
516
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
403
