Самарские производители могут побороться за российскую премию «Молодой промышленник года»

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Клуб молодых промышленников объявил о начале приема заявок на IV Всероссийскую премию «Молодой промышленник года», которая проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Глава Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев, неоднократно отмечал: «Самарская область — индустриальный регион, в котором наряду с крупной промышленностью сейчас развивается большой сектор производственного малого и среднего бизнеса, и здесь есть много возможностей для кооперации».

Участие в премии позволит молодым производителям получить компетенции для создания импортонезависимой продукции, поделиться своими наработками, получить коммуникации с ведущими промышленными предприятиями страны.

«Премия дает возможность компаниям возможность узнать о новых российских технологических решениях в своих отраслях, способствует развитию и масштабированию малых и средних производств. Кроме того, Премия предоставляет участникам уникальную возможность завязать новые партнерские знакомства и расширить деловые связи. Самарские промышленники традиционно входят в ТОП-100 участников Премии, и мы уверены, что в 2025 году наш регион снова будет представлен на высоком уровне», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участниками премии могут стать собственники и руководители (в возрасте до 40 лет) промышленных предприятий среднего и малого бизнеса с годовым оборотом от 120 млн до 2 млрд руб.

Руководитель премии Ольга Алейникова сообщила, что для организаторов важными критериями являются не столько годовой оборот, полученная прибыль предприятий, а прежде всего, решения, которые привели к успеху: оптимизация бизнес-процессов, цифровизация, социальные программы, обучение команды, внедрение новых продуктов, выход на новые рынки.

По информации организаторов, победители получат не только денежные призы и членство в Клубе молодых промышленников, но и возможность участвовать в стажировках «Федеральная практика» Минпромторга России. Они смогут презентовать свои проекты на встречах с руководителями органов власти.

Награждение победителей состоится в июле 2025 года на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Заполнить анкеты для участия в конкурсе можно уже сейчас сайте http://mprom.site. Заявки принимаются до 15 февраля 2025 года.