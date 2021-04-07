Самарские аграрии вывели новый сорт картофеля

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Специалисты селекционного центра «Агростар» приступили к сбору первого урожая картофеля нового сорта. Это совместный плод ученых вузов региона и аграриев. Раннеспелому высокоурожайному сорту корнеплода дали рабочее название «Джулия». Выращивали мини-клубни в специализированной теплице, созданной и оснащенной самарскими учеными. Уже в этом году новый сорт пройдет испытание в полях. Далее будет апробирован в разных регионах России. Проект позволит решить одну из важнейших задач, поставленных Губернатором Дмитрием Азаровым, - обеспечить продовольственную безопасность региона с выходом на экспорт продукции.

Селекционные исследования стали возможны благодаря реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы и программы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области».

Самарский научно-технический проект прошел конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства РФ и объединил научные организации и ведущие картофелеводческие хозяйства области: Самарский НИИСХ, ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ», ООО «МоляновАгроГрупп», КФХ Цирулев Е.П., ЗАО «Луначарск», ООО «Скорпион». Целью проекта является создание 4 сортов картофеля отечественной селекции.

Мини-клубни нового сорта были выведены на безвирусной платформе, организованной на базе НИИ им. Тулайкова. Сотрудники НИИ работают над семенным материалом в полностью изолированных от внешних инфекций агроэкосистемах с использованием биотехнологических установок и модулей различного технического исполнения.

Для достижения результата в проекте использовались инновационные оборудование и светодиодные лампы, созданные совместно специалистами «Агростар» и учеными Самарского аграрного университета. Режим освещения с использованием светодиодных ламп позволил не только существенно сократить расход электроэнергии, но и увеличить продуктивность выращиваемых клубней на 40%.

«Была задача - получить минимум 5 клубней с куста. При пробных копках мы получили минимум 7 штук, отдельные экземпляры нам выдали до 14 клубней с куста. Это очень хороший результат. Созданная теплица, позволяет получить до трех урожаев за год и сократить полевые испытания», - рассказала руководитель селекционного центра Наталья Иванайская.

Реализовать комплексный научно-технический проект помогли средства областного бюджета. Всего в рамках программы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области» было привлечено более 7,1 млн. рублей. Согласно действующему законодательству участникам проекта может быть возмещено до 50% затрат на проведение селекционно-семеноводческих работ. Это приобретение сельскохозяйственной техники, исследовательского, лабораторного, технологического, инженерного оборудования, удобрений, средств защиты растений, укрывного материала, торфа для улучшения почвы, материалов и комплектующих для выполнения молекулярно-биологических, биоинженерных работ, биопрепаратов и расходных материалов для их производства.