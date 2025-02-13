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Самарская область заняла 7 место в ПФО по уровню зарплат на производстве, а самые высокий доход среди специалистов предлагают токарям и электромонтажникам, выяснили аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.



Сфера «Производство, сервисное обслуживание» по итогам 2024 года стала третьей по объему вакансий в Приволжском федеральном округе. За год было опубликовано 365,3 тыс. вакансий – это 10% от общего числа предложений.

С начала 2025 года (1 января – 11 февраля) в производственной сфере открыто порядка 40 тыс. вакансий на рынке ПФО. Предлагаемая зарплата за год выросла на 23% и составила 90 тыс. рублей (медиана). Среди регионов наиболее высокий доход в производственной сфере наблюдается в Башкортостане – 120 тыс. рублей. Самарская область находится на седьмом месте – 80,1 тыс. рублей.





В ПФО самые высокие зарплаты на производстве предлагают двум специалистам: токарям, фрезеровщикам – 159,6 тыс. рублей и электромонтажникам – 128,7 тыс. рублей. В разрезе регионов самый большой доход токари могут заработать в Марий Эл - 199 тыс. рублей, а электромонтажники в Саратовской и Кировской областях, а также Пермском крае и Башкортостане, где им предлагают по 144 тыс. рублей.



В Самарской области доход токарей в начале 2025 года составил 133,7 тыс. рублей. За год он увеличился на 3%. Зарплаты электромонтажников выросли на 48% и составили 110,5 тыс. рублей.