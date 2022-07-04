Самарская область вошла в топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов

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В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации презентовало рейтинг эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2021 год.

В топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов вошли: Башкортостан, Москва, Московская область, Челябинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Калужская, Ульяновская, Тульская, Ленинградская области, Пермский край, Липецкая, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Республика Карелия, Самарская область, Алтайский край и Омская область.

Рейтинг эффективности был разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших региональных практик.

«Рейтинг эффективности региональных ведомств в сфере промышленности мы проводим уже второй год. Изначально запустили его как «пилотный» проект, но оценив эффективность ведения такой оценки, приняли решение сделать его ежегодным. Рейтинг регионов не является соревнованием. Наоборот, он помогает обмениваться опытом, находить новые кооперационные связи, налаживать сотрудничество между субъектами. На прошлой неделе мы завершили «Федеральную практику» для недавно назначенных министров промышленности. Они могут перенять опыт коллег, адаптировать под свой регион лучшие практики. С помощью рейтинга мы стимулируем субъекты развивать промышленный потенциал», - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Рейтинг состоит из 5 блоков:

- Экономическое развитие региона (включает 7 показателей);

- Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности (17 показателей);

- Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития (11 показателей);

- Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм (13 показателей);

- Цифровая трансформация региона (5 показателей).

Рейтинг эффективности региональных ведомств в сфере промышленности запущен Минпромторгом в прошлом году. Он выступает инструментом для развития региональной промполитики. Проведение такой оценки работы региональных министерств позволит субъектам определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки, чтобы не только сохранить текущий уровень промышленного потенциала, но и намечать перспективные направления для развития.