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Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами

4 июня 2025 10:10
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Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами

Подведены итоги IV этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» – «Сберегай и приумножай». Самарская область заняла 2 место в рейтинге регионов по результатам участия граждан в тестировании по управлению своими финансами.

За время IV этапа эстафеты «Мои финансы» под названием «Сберегай и приумножай» в Самарской области было проведено более 1 тысячи региональных мероприятия, участниками которых стали почти полмиллиона человек. К IV этапу эстафеты подключились все 27 муниципальных районов и 10 городских округа.

В рамках тематики этапа были проведены интерактивные занятия и лекции, на которых участники познакомились с безопасными инструментами для формирования долгосрочных накоплений: банковскими вкладами и счетами, акциями, облигациями, паевыми инвестиционными фондами, индивидуальными инвестиционными счетами, программой долгосрочных сбережений и получили советы по выбору оптимальных решений в зависимости от финансовых целей.

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» – это масштабный проект по финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Он включает в себя цикл информационно–просветительских мероприятий по самым разным темам.

24 мая стартовал новый V этап «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги». Он посвящен ответственному управлению личным и семейным бюджетом, способам его защиты от мошенников, киберугроз и продлится до сентября 2025 года. Участники узнают, как защитить свои персональные данные, не попасться на удочку лжеброкеров, а также как безопасно совершить покупки в интернете, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Организатором эстафеты выступает Министерство финансов Российской Федерации, оператором – НИФИ Минфина России. Соорганизатором и исполнителем в Самарской области является региональный центр финансовой грамотности.

Фото предоставлено министерством финансов Самарской области.

Теги: В центре внимания

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