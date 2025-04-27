Самарская область вошла в топ-20 регионов России с самыми высокими зарплаты для вахтовиков

66

Сегодня, 27 апреля, в России отмечают День вахтовика. Аналитики hh.ru, российской рекрутинговой онлайн-платформы, выяснили в каких регионах страны наиболее высокий спрос на вахтовых работников по итогам первого квартала 2025 и где им готовы платить самые высокие зарплаты.



Самые вахтовые регионы России



По итогам первого квартала 2025 года на долю вакансий с вахтовым графиком приходится 6% от всех предложений о работе, отрытых на рынке труда в России. А самыми вахтовыми по итогам первых трех месяцев стали преимущественно дальневосточные территории: в Забайкальском крае и Магаданской области на вахту приходится треть от всех открытых там вакансий (по 33%), в Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО и Амурской области - по 26%.



Далее в топе-20 российских регионов с наибольшей долей вахтовой работы расположились Республика Бурятия и Еврейская АО (по 25%), Якутия и Иркутская область (24%), Красноярский край (21%), а также соседняя Республика Башкортостан (20%). В Самарской области лишь 5% вакансий в первом квартале пришлись на вахту. За год доля предложений с такой занятостью уменьшилась на 23%.



Чаще всего компании ищут на работу вне родного региона водителей (14% от всех вахтовых вакансий), машинистов (10%), разнорабочих (8%), слесарей, сантехников (5%), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сварщиков и электромонтажников (по 4%). Однако, вахтовая занятость проникла практически во все профессии, и сейчас штучные вакансии с вахтой открываются даже для таких «нетипичных» специалистов как event-менеджеры, оценщики, агенты по недвижимости, видеооператоры, видеомонтажеры и промоутеры.



Интерес к вахтовой работе среди соискателей крайне низкий



Интерес российских соискателей к вахтовой занятости остается крайне низким – лишь 3% из тех, кто искал в первом квартале 2025 года работу, готов был рассматривать подробные варианты. Чуть лучше ситуация в тех регионах, где работа вахтой более привычна, но и там это, в лучшем случае, каждый десятый среди тех, кто интересовался поиском работы. В частности, в Республике Башкортостан 11% соискателей не против поехать на вахту, в Ямало-Ненецком АО и Забайкальском крае – по 10%, в Астраханской, Сахалинской, Оренбургской, Магаданской областях, а также в ХМАО – по 8%. В Самарской области лишь 4% соискателей готовы рассмотреть вахтовые вакансии. Самый низкий интерес к вахте продемонстрировали соискатели из Московской области – там лишь 1% готовы к подобной занятости.



Наибольшую лояльность к вахтовой работе проявляют сейчас кандидаты, которые ищут работу водителями, начальниками смены, мастерами участка, машинистами, технологами, инженерами-конструкторами, инженерами-проектировщиками, руководителями проектов, сервисными инженерами, инженерами-механиками, инженерами по эксплуатации, менеджерами по продажам и работе с клиентами, а также инженерами ПТО или инженерами-сметчиками.



Где вахтовикам готовы платить самые высокие зарплаты



Медианная предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях в целом по России составила в первом квартале 2025 года 154,5 тыс. рублей, что в два раза превышает средний уровень предложений по рынку труда (74,0 тыс. руб.). При этом самые высокие зарплаты работодатели готовы платить вахтовикам в Магаданской области (188,0 тыс. руб., в среднем), Якутии (181,3 тыс. руб.), Новосибирской области (174,9 тыс. руб.), Красноярском крае (171,4 тыс. руб.), Приморском крае (170,1 тыс. руб.). Самарская область оказалась на 20 месте – здесь вахтовикам предлагают 158,9 тыс. рублей. А самые скромные предложения стартуют от 108 тыс. рублей в Карачаево-Черкесской Республике.

