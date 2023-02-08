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Самарская область вошла в ТОП-10 лучших площадок страны по поддержке предпринимателей-экспортеров

8 февраля 2023 13:54
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Самарская область вошла в ТОП-10 лучших площадок страны по поддержке предпринимателей-экспортеров

Самарская область вновь вошла в первую десятку субъектов страны по поддержке малых и средних компаний при выходе на внешние рынки. Губерния укрепила свои позиции и заняла 8 место в общем рейтинге регионов, подготовленном Российским экспортным центром. Итоги работы региональных Центров поддержки экспорта по итогам 2022 года были озвучены на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Архангельске.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Одним из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова является продвижение продукции местных производителей как внутри страны, так и на рынки дружественных стран. Местные предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности.

Региональный Центр поддержки экспорта помогает и предпринимателям, которые только планируют выход на рынки дружественных стран, и уже опытным экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг, от подбора наиболее подходящей страны до поиска зарубежного партнера и организации участия в бизнес-миссиях и международных выставках.

«Самарская область снова подтвердила высокий уровень взаимодействия с малым и средним бизнесом, ориентированным на экспорт. И мы благодарны федеральным коллегам за высокую оценку работы нашей команды, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Несмотря на все внешние сложности, общий объем поддержанного экспорта нашего региона по итогам прошлого года превысил 2,8 млрд рублей, заметно выросло число предпринимателей, использующих услуги Центра. И мы продолжим системно и комплексно работать с бизнесом, готовым выйти на новую ступень и представить свои товары и услуги на международной арене, используя региональные инструменты поддержки».

В Центре поддержки экспорта каждый предприниматель сможет получить услуги бесплатно или на условиях софинансирования, действующие на уровне региона, а также подать заявку на федеральные меры поддержки, которые реализует РЭЦ. Среди них – размещение в демонстрационном павильоне в иностранном государстве, финансирование расходов по экспортным контрактам, а также страховые, гарантийные и кредитные услуги.

«Я хочу поблагодарить регионы, которые вошли в десятку лучших по поддержке малых и средних компаний, за выдающиеся результаты работы в такой непростой для всех год. Рейтинг наглядно отражает степень эффективности поддержки экспортеров и оказывает влияние на распределение объема федерального финансирования ЦПЭ между регионами на очередной период. С каждым годом борьба за более высокие позиции в рейтинге мотивирует ЦПЭ расширять клиентскую базу, более качественно оказывать услуги, уделять пристальное внимание планированию своей деятельности в среднесрочном периоде», - сказала Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева.

Ознакомиться с полным перечнем услуг Центра поддержки экспорта, а также подать заявку можно на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также в региональном центре «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж, офис 211).

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