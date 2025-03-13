Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особая экономическая зона «Тольятти» входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны.
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» наращивают инвестиции в свои производства
В мероприятии примут участие ведущие российские историки, филологи, краеведы, культурологи и другие специалисты, которые вместе обсудят вопросы книговедения, литературы и отечественной истории.
СОУНБ приглашает на «VIII Гротовские чтения»
Новая работа продолжает предыдущие изыскания команды учёных МНИЦТМ.
Учёные Самарского политеха получили новый грант на исследование твёрдых электролитов с высокими эксплуатационными характеристиками
С 28 по 30 апреля пройдет марафон Знание.Первые Российского общества «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой победы.
Пермь и Казань станут площадками «победного» марафона Знание.Первые в ПФО
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы»
17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы»
АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra
АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0.05
EUR 93.97
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном

13 марта 2025 11:39
176
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном

На встрече Вячеслав Федорищев и Хуррам Тешабаев обсудили направления сотрудничества.

В среду, 12 марта, Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация из Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым. В состав делегации вошли представители ключевых министерств республики, крупных ассоциаций и организаций.
В рамках визита состоялась рабочая встреча Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с представителями делегации из Узбекистана, в которой также приняли участие члены регионального Правительства, общественный помощник Губернатора Самарской области, генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. Основной темой обсуждения стало укрепление и расширение двустороннего сотрудничества.
Глава региона поприветствовал гостей на самарской земле, подчеркнув значимость дружественных и партнерских отношений с республикой.

«Программа работы вашей делегации достаточно насыщенная. Знаю, что вы успели познакомиться со многими направлениями и отраслями развития Самарской области, – сказал Вячеслав Федорищев. – Мы, конечно же, руководствуемся примером стратегического партнерства и добрососедства, который демонстрируют наши лидеры – Президенты России и Узбекистана».
Губернатор подчеркнул, что месяц назад, во время визита в Узбекистан в составе российской делегации, обсуждал с Президентом Республики возможности взаимного обмена, партнерства и совместной работы. «Уверен, что в рамках вашей рабочей поездки вы смогли увидеть эти перспективы», – добавил Вячеслав Федорищев.
Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. В последние годы отношения между регионом и дружественной страной активно развиваются, в том числе благодаря совместному участию в международных выставках, а также обмену бизнес-миссиями. Успешно сотрудничают с узбекистанскими партнерами и предприятия области, экспортируя продукцию промышленного и агропромышленного комплексов.
На встрече стороны подробно обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и развития беспилотной авиации.

Фото: облправительство

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
13 марта 2025, 14:03
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
Запись на прием осуществляется в отделе по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры области. Общество
69
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
13 марта 2025, 10:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
 Жители задали более 25 вопросов перед началом эфира через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Общество
218
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
13 марта 2025, 09:46
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
Если вы располагаете какой-либо информацией об указанном ДТП обратитесь в полицию. Происшествия
178
В центре внимания
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
13 марта 2025  14:03
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
66
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
13 марта 2025  11:39
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
169
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
13 марта 2025  10:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
218
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
13 марта 2025  09:46
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
177
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
12 марта 2025  12:12
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
424
Весь список