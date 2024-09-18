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Самарская компания завершила пилотный проект по повышению производительности труда

18 сентября 2024 17:54
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ТПК «БРИК» занимается проектированием и изготовлением нестандартного оборудования для горно-добывающей, химической, пищевой и сельскохозяйственной отраслей.

В Самарской области 180 предприятий различных отраслей внедряют бережливое производство. Внедрению методик бережливого производства на предприятиях региона способствует реализация национального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» особо отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.

ТПК «БРИК» занимается проектированием и изготовлением нестандартного оборудования для горно-добывающей, химической, пищевой и сельскохозяйственной отраслей. В течение последних 6 месяцев рабочая группа «БРИК», совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК), провела глубокий анализ производственных мощностей, выявила узкие места и разработала комплексную программу по повышению производительности. Были внедрены современные инструменты бережливого производства, оптимизированы логистические потоки, автоматизированы отдельные производственные операции.

Так, внедрение системы 5С обеспечило порядок и эффективность в управлении инструментами и материалами. Что позволило оптимизировать пространство, сократить время на поиск необходимых элементов и повысить безопасность труда.

Окраска полов для визуализации входящих и исходящих грузопотоков, внедрение стеллажной системы для хранения инструментов и создание ячеек для мелких деталей позволило в целом оптимизировать логистику.

Установка терминала для оперативного доступа к чертежам предотвратила потери важной информации. А открытие новой покрасочной камеры для мелких изделий позволило улучшить качество отделки.

«Совместная работа стала для нас очень плодотворным и вдохновляющим опытом. Необходимо отметить высокий уровнем вовлеченности и заинтересованности руководства и всей рабочей группы «БРИК» во внедрении передовых методик бережливого производства», - рассказал руководитель РЦК Михаил Михайлов.

В результате реализации проекта компания «БРИК» повысила выработку на 15% и сократила незавершенное производство на 11%.

«В условиях конкурентной среды и дефицита квалифицированных кадров на рынке труда необходимо заниматься повышением производительности. Наша компания относительно молодая, активно развивающаяся, поэтому грамотное выстраивание производственных процессов особенно актуально. Участие в нацпроекте дает возможность не изобретать велосипед, а с помощью РЦК использовать лучшие практики, знания и опыт, накопленные множеством компаний», - прокомментировал директор по качеству «БРИК», Валентин Куркин.

 

Фото:  РЦК

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