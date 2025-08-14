Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации

96

Самарская компания Тесвел (входит в ГК Волгаэнергопром) представила инновационное решение для подготовки специалистов – универсальную коллаборативную роботизированную платформу обучения. Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.



Платформа представляет собой модульный комплекс, включающий коллаборативного робота, систему технического зрения, ленточный транспортер, программируемые контроллеры и другие компоненты. Конструкция позволяет моделировать различные производственные процессы: от простого захвата объектов до сложных операций сборки и паллетирования. Модульная архитектура обеспечивает гибкую настройку под различные учебные задачи.

Решение может быть адаптировано под конкретные образовательные программы и задачи предприятий и учреждений. Платформа для обучения способствует повышению качества подготовки специалистов в соответствии с актуальными требованиями по автоматизации производств.

«Сегодня роботизация становится не просто одним из инструментов улучшения производства, это уже фундаментальный этап. Это не просто технологический тренд, а необходимое условие для развития современной промышленности, повышения ее конкурентоспособности и устойчивого роста. Внедрение инновационных решений, таких как робоплатформа компании Тесвел - станет важным шагом на пути к созданию высококвалифицированных кадров, способных эффективно работать в условиях автоматизации», - отмечает глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Фото: пресс-служба ГК Волгаэнергопром