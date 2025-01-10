Рыбопромышленники заверили, что черноморскую рыбу можно покупать без опасений

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Глава Всероссийский ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев уверил, что жители России могут не опасаться покупать рыбу из Черного моря. Рыбный промысел в Керченском проливе остановлен.

Вместе с этим глава ВАРПЭ подчеркнул, что все партии рыбы проходят дополнительные проверки безопасности на соответствие физико-химическим и радиологическим показателям. И напомнил, что В РФ действует строгое законодательство, благодаря которому регулируется попадание рыбной продукции на прилавки.

Он обратил внимание, что оценивать безопасность рыбы и морепродуктов из Черного моря могут только два компетентных органа – Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

"На сегодняшний день официальных заявлений о каких-либо отклонениях в показателях безопасности черноморской рыбы от них не было. Это значит, что россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу", – приводит слова Зверева агентство РИА Новости.

Вместе с этим он призвал приобретать черноморскую продукцию только в официальных торговых точках.

Зверев подытожил: "Текущая обстановка в районе кораблекрушения не позволит вести промысел ближайшие месяцы. Только после дополнительных исследований, подтверждающих безопасность промысла, рыбаки рассмотрят вопрос о возобновлении работы в указанной акватории", пишет Смотрим.