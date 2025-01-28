Россияне смогут забрать до 412 тысяч пенсионных накоплений в 2025 году

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В 2025 году россияне смогут забрать все свои пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 412 тыс. рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), сообщает РИА Новости.

Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд либо через портал «Госуслуги». Если сумма накоплений превышает 412 тыс. рублей, пенсионеру будут назначены ежемесячные выплаты. Их размер зависит от общей суммы накоплений и установленного периода выплат.

Ожидаемый период выплат на 2025 год составит 270 месяцев (22,5 года). Например, если пенсионные накопления составляют 500 тыс. рублей, ежемесячная выплата составит около 1852 рублей.

Гаврилов подчеркнул, что важно заранее проверять, где находятся пенсионные накопления — в Пенсионном фонде или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Если накопления находятся в НПФ, следует удостовериться, что у фонда есть действующая лицензия.

В случае ошибок или неточностей в учете пенсионных выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о пересмотре выплат и приложить документы, подтверждающие периоды работы, пишет Газета.