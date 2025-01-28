Россияне смогут забрать до 412 тысяч пенсионных накоплений в 2025 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы вошли в топ 10 самых щедрых мужчин в России
Самарцы вошли в топ 10 самых щедрых мужчин в России
В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур
В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур
Шоколад резко подорожает в 2025 году
Шоколад резко подорожает в 2025 году
В Самарском регионе полицейские и общественники напомнили студентам, как противостоять кибермошенникам
В Самарском регионе полицейские и общественники напомнили студентам, как противостоять кибермошенникам
Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 61% самарцев
Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 61% самарцев
Инспекторы ДПС помогли замерзшему ребенку в Чапаевске добраться домой
Инспекторы ДПС помогли замерзшему ребенку в Чапаевске добраться домой
Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших
Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших
маркетплейсы обсуждают передачу нераспроданных товаров благотворителям
Маркетплейсы обсуждают передачу нераспроданных товаров благотворителям
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.13
-1.13
EUR 102.75
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Россияне смогут забрать до 412 тысяч пенсионных накоплений в 2025 году

28 января 2025 09:10
101
Россияне смогут забрать до 412 тысяч пенсионных накоплений в 2025 году

В 2025 году россияне смогут забрать все свои пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 412 тыс. рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), сообщает РИА Новости.

Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд либо через портал «Госуслуги». Если сумма накоплений превышает 412 тыс. рублей, пенсионеру будут назначены ежемесячные выплаты. Их размер зависит от общей суммы накоплений и установленного периода выплат.

Ожидаемый период выплат на 2025 год составит 270 месяцев (22,5 года). Например, если пенсионные накопления составляют 500 тыс. рублей, ежемесячная выплата составит около 1852 рублей.

Гаврилов подчеркнул, что важно заранее проверять, где находятся пенсионные накопления — в Пенсионном фонде или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Если накопления находятся в НПФ, следует удостовериться, что у фонда есть действующая лицензия.

В случае ошибок или неточностей в учете пенсионных выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о пересмотре выплат и приложить документы, подтверждающие периоды работы, пишет Газета.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
426
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
331
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
390
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
454
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
646
Весь список